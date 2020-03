Online Anzeige erstatten In der Corona-Krise Anzeigeerstattung besser online

Die Polizei bittet darum, die Polizeidenststellen in den Zeiten von Corona nur im Notfall persönlich aufzusuchen. Auch Bayern hat ja eine Onlinewache: Dass man seine Strafanzeige online erstattet, ist bei einigen Delikten problemlos möglich, etwa bei Betrug bei Online-Auktionen, Fahrraddiebstahl sowie Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Diebstähle aus dem Innenraum eines Autos. Das sind alles Verbrechen, bei denen die Polizei nicht sofort tätig werden muss. Es erleichtert jeden Betroffenen, wenn er schnell und problemlos an ein Aktenzeichen kommt und dies an seine Versicherung weitergeben kann.

Online-Anzeige erstatten - so geht's

Fahrraddiebstähle kann man jetzt auch online anzeigen.

Hier geht es zur Anzeigeerstattung online der Bayerischen Polizei: Auf dieser Seite unten auf "Weiter" klicken und dann können Sie auf der nächsten die Delikt-Art auswählen. Danach wieder auf "Weiter": Es folgen eine Rechtsbelehrung und eine Datenschutzerklärung. Sie geben Bundesland, Wohnort und Straße an. Und bekommen Ihre zuständige Polizeidienststelle angezeigt - danach schildern Sie das Delikt. Sie können auch Kaufverträge, Bilder und Belege hochladen, zum Beispiel, wenn Sie bei einer Online-Auktion betrogen worden sind oder Ihr Fahrrad beschädigt wurde.

Wenn Sie das Formular absenden, landet es in der zuständigen Polizeidiensttelle und die dortigen Beamten nehmen dann zu Ihnen Kontakt auf.

Online-Wache Bayern

Bei einem Fahrraddiebstahl könne das Opfer in der Regel nicht mehr als die Rahmennummer an die Polizei weitergeben.

Bei schwereren Delikten müssen Sie auch weiterhin persönlich auf der zuständigen Polizeiwache erscheinen.

Bei Missbrauch gibt es eine Strafverfolgung

Wer falsche Anzeigen verfasst, der kann ermittelt und belangt werden. Die Polizei Bayern speichert die IP-Adresse des Rechners und den Zeitstempel.

Online Strafanzeige in anderen Bundesländern

In vielen anderen Bundesländern ist es schon länger möglich, manche Delikte per Mail anzuzeigen. In Baden-Württemberg gibt es diese Möglichkeit bereits seit 2006.

In einigen anderen Teilen Deutschlands ist die Zahl der Delikte, die man per Mausklick zur Anzeige bringen kann, auch größer: In Hessen zum Beispiel kann man auch einen Autodiebstahl online anzeigen oder auch Phishing- (der Versuch, über gefälschte Web-Seiten, Mails oder andere Nachrichten an persönliche Daten einer Person zu kommen) oder Skimming-Delikte (das Ausspähen von EC- und Kreditkartendaten).