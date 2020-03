Corona-Podcast Corona in Bayern - Ihr täglicher Podcast

Das öffentliche Leben in Bayern ist lahmgelegt - der Katastrophenfall ist ausgerufen. Wie gehen wir mit dieser Situation um? BR Wissenschaftsexpertin Jeanne Turczynski und Thorsten Otto beantworten Ihre Fragen im Podcast "Corona in Bayern".

Das Coronavirus verändert den Alltag aller Menschen in Bayern. BAYERN 1 und BR24 berichten deshalb täglich in dem neuen Podcast "Corona in Bayern" über die wichtigsten Entwicklungen, die Einschränkungen und Herausforderungen aber auch über Zusammenhalt, Engagement und emotionale Momente in ganz Bayern - mit besonderem Blick in die Regionen.

Thorsten Otto spricht mit Betroffenen und Lösungsfindern: Wie gehen Eltern mit den Schulschließungen um? Wer organisiert eine Nachbarschaftshilfe? Wo kann ich mich beraten lassen?

"Mir ist ganz wichtig, dass wir seriös über das Virus informieren, aber wir wollen den Menschen auch sagen: Haltet zusammen, denn nur gemeinsam sind wir stark und dann kann in dieser Krise für uns alle auch eine Chance liegen. In diesem Sinne: Cool bleiben und Hände waschen." Thorsten Otto, Moderator

Sie haben selbst Fragen zur aktuellen Lage oder Tipps für ein gutes Miteinander, dann schreiben Sie uns. Unter #gemeinsamsindwirstark wollen wir in den sozialen Medien auch die guten Nachrichten, Alltagsantworten und die besten Tipps zu den Einschränkungen durch Corona sammeln.

Im Podcast werden jeden Tag auch Fragen aus dem Netz aufgegriffen und von BR Wissenschaftsexpertin Jeanne Turczynski beantwortet. Wir ordnen für Sie die neuesten Entwicklungen ein, um diese Krise gemeinsam zu meistern.

Sendezeiten Corona-Podcast

"Corona in Bayern" gibt es täglich neu, immer um 17 Uhr im BR Podcast Center, bei BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.