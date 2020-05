Corona in Bayern

So langweilig war es den Tieren im Zoo

Doc Pablo erklärt, wie man am besten mit Verschwörungstheoretikern umgeht. Große Freude bei Grundschuldirektorin Michaela Walsch aus Traubling: Viertklässler waren in der Corona Pause fleißig. Der Direktor des Tierparks Hellabrunn, Rasem Baban berichtet, welche Tiere in den letzten Wochen eine besondere Beschäftigungstherapie brauchten.