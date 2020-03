Marcus Fahn im Homeoffice Marcus Fahn moderiert aus dem Wohnzimmer

"Homeoffice im Radio ist natürlich neu für mich, aber letzten Ende geht's mir nicht anders, als so vielen anderen Menschen auch: Ich halte Abstand in diesen Zeiten und bleibe daheim – vor allem weil ich in meiner Familie jemanden habe, der zur Risikogruppe gehört und den ich schützen möchte, so gut es eben geht. Technisch ist das alles kein Problem. Ich habe hier mein Laptop, darüber kann ich auf BAYERN 1 ganz normal die Morgensendung moderieren und bin mit dem Team im Funkhaus verbunden."