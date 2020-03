Corona in Bayern

Was bedeutet Corona für die Sportwelt?

Thorsten Otto spricht mit Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein über die Absage der Olympischen Spiele. Stefanie Steinleitner von einer Bäckerei in Straubing macht einen bewegenden Aufruf an ihre Kunden. BR-Expertin Jeanne Turczynski: Was bringen selbstgenähte Masken?