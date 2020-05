Corona in Bayern

Macht uns die Krise verständnisvoller und flexibler?

Thorsten Otto spricht mit Prof. Michael von Bergwelt, Klinikdirektor in Großhadern über die Situation in der Intensivstation und eine mögliche zweite Welle. Psychiater und Psychotherapeut Pablo Hagemeyer ist in der Krise näher mit seinen Patienten zusammengerückt und hofft, dass dieses Gemeinschaftsgefühl anhalten wird. "Bei Ottos Zuhause": Yvonne Otto über die Urlaubspläne für die Pfingstferien und die Vorfreude auf einen Schulalltag.