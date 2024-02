Ballaststoffreiche Lebensmittel Wie viel Ballaststoffe am Tag optimal sind

Wir essen fast alle deutlich zu wenig Ballaststoffe. Unsere tägliche Ernährung enthält im Schnitt am Tag 18 Gramm Ballaststoffe bei den Frauen und 19 Gramm bei den Männern. Gesund und gut wären 30 Gramm Ballaststoffe am Tag . Diesen Wert empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) als Richtwert.

Warum Ballaststoffe so heißen

Ballaststoffreiche Ernährung

Was sind Ballaststoffe?

Ballaststoffe sind unverdauliche Bestandteile fast ausschließlich pflanzlicher Nahrungsmittel, sie werden den Kohlehydraten zugerechnet. Sie wandern unverdaut vom Dünndarm in den Dickdarm. Man unterscheidet lösliche Ballaststoffe wie Inulin und unlösliche wie zum Beispiel Cellulose. "Während Vollkornprodukte überwiegend unlösliche Fasern wie Cellulose und Lignin liefern, sind Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte gute Quellen für lösliche Ballaststoffe wie beispielsweise Pektin", so Silke Restemeyer von der DGE. Daher sei es wichtig, eine bunte Mischung aus all diesen Ballaststoffquellen in die Ernährung einzubauen.