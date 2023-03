Schalotten Gemüsezwiebeln, rote Zwiebel - welche wofür?

Schalotten, gelbe Zwiebeln, Gemüsezwiebeln, weiße und rote Zwiebeln - welche verwende ich am besten wofür. Welche der Zwiebelarten ist scharf, welche ist roh am bekömmlichsten.

Schalotten

Schalotten - fein im Geschmack und gut roh zu essen Schalotten sind kleiner als gewöhnliche Zwiebeln, in der Form länglich oder rundlich-klein und haben eine zartrosa Färbung. Schalotten gelten als die Edlen unter den Zwiebeln, denn sie haben ein feines süßliches Aroma. Sie sind meist etwas teurer als normale gelbe Zwiebeln. Man kann sie sehr gut roh in Salaten essen, aber auch sonst vielfältig einsetzen zum Beispiel in Risotti, Fleisch - oder Fischgerichten, schnellen Soßen. Eines sollte man aber nicht tun - sie zu scharf anbraten, denn dann kann es sein, dass sie einen bitteren Geschmack entwickeln. Aus dem regionalen Anbau kommen Schalotten im Juli in den Handel. Schalotten haben wir auch in unserer Zwiebelsuppe mit Käse verwendet.

Gelbe Zwiebeln

Die gelbe Speisezwiebel wird in Deutschland am häufigsten angebaut und verwendet. Die braunschaligen, "normalen" gelben Speisezwiebeln sind scharf und kräftig im Geschmack, man nennt sie auch Haushaltszwiebeln oder Küchenzwiebeln. Sie passen sehr gut in Schmorgerichte wie zum Beispiel Gulasch, in Suppen und in deftige Eintöpfe. Auch für Ofengemüse sind sie fein - kurz: unsere Küchenzwiebeln sind einfach Alleskönner in der Küche und werden in Deutschland auch am häufigsten angebaut.

Gemüsezwiebel

Gemüsezwiebel neben Schalotten und normalen Zwiebeln: Sie lassen sich sehr gut füllen. Die Gemüsezwiebeln sind besonders große Zwiebeln - sie kommen auf bis zu 15 Zentimeter Durchmesser und können bis zu 1,5 kg wiegen. Sie sind milder im Geschmack als unsere Haushaltszwiebeln und eignen sich deswegen besonders gut zum Füllen oder für Zwiebelringe, für Zwiebelkuchen und überall da, wo man viel Zwiebel für ein Gericht braucht.

Wie man Zwiebeln schält, ohne weinen zu müssen - das sehen Sie in unserem Video:

Rote Zwiebeln

Rote Zwiebeln sehen nicht nur besonders schön aus, ihr Farbstoff ist außerdem noch gesund. Auch die roten Zwiebeln sind milder und süßer als gelbe Zwiebeln und lassen sich gut roh essen. Sie passen mit ihrem hübschen und gesunden Violett in Salate, Suppen, Soßen. Rote Zwiebeln machen sich im Wurstsalat gut, über das Schüsselchen Obazda, auf Sandwiches oder auch in einem Rote-Zwiebel-Radieschensalat.

Weiße Zwiebeln

Weiße Zwiebeln sind schön mild. Weiße Zwiebeln werden vor allem im Süden Europas verwendet und haben eine feine und dünne Schale. Sie eignen sich mit ihrem süßlichen Aroma für Salate, Marinaden und für helle Soßen. Oder in einer feinen Zwiebelsuppe. Auch in einem Chutney machen sich die milden, weißen Zwiebeln gut oder auf dem Sandwich oder dem Burger.

Frühlingszwiebeln

Lauchzwiebeln kann man über jedes Gericht streuen. Bei einer Frühlingszwiebel oder Lauchzwiebel können sowohl die Knolle, die etwas schärfer schmeckt, gegessen werden als auch die grünen Stängel. Lauchzwiebeln sind mild im Geschmack und man kann sie deswegen auch gut roh essen. Man sollte sie zügig verwenden, sie halten sich rund eine Woche im Gemüsefach des Kühlschranks. In ein angefeuchtetes Tuch gewickelt, verlängert sich ihre Haltbarkeit. Lauchzwiebeln passen über und in fast jedes herzhafte Gericht - von Kartoffelsalat über Bratkartoffeln bis zum Wokgemüse. Oder auch als Belag für unseren Flammkuchen aus Laugenstangenteig.

Zwiebeln roh essen

Manche vertragen Zwiebeln roh ohne Probleme, manche nicht. Welche Zwiebelsorte ist die verträglichste? "Das kann man pauschal gar nicht sagen, weil es unterschiedliche Inhaltsstoffe sind, die dazu führen, dass der eine ein lästiges Aufstoßen hat, und andere wiederum mit Blähungen reagieren oder die Zwiebel einfach ganz schwer verdauen. Die milderen Sorten, wie Frühlingszwiebeln, werden manchmal besser vertragen. Ansonsten kann es helfen, wenn man die Zwiebel einfach mit heißer Brühe übergießt", so Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Zwiebeln Ernte

Zwiebeln verschiedener Sorten gehören einfach zur bayerischen Küche. Sie sind durch ihre gute Lagerbarkeit fast das ganze Jahr über aus heimischem Anbau zu haben, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Neun Kilo Zwiebeln essen wir im Jahr und damit sind Zwiebeln nach Tomaten und Möhren unser drittliebstes Gemüse. 2021 wurden in Deutschland 664.000 Tonnen Zwiebeln geerntet. Kein Wunder - Zwiebeln sind als würzende Zutat oder als Gemüse sehr gesund. "Zwiebeln und Schalotten enthalten Zucker, Kalium, B-Vitamine, Vitamin C, Polyphenole, Saponine und ätherische Öle. Der markante Geruch und Geschmack ist auf Schwefelverbindungen (Sulfide) zurückzuführen. Sie sind es auch, die uns beim Schneiden zu Tränen rühren", so die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Alle Infos zur Zwiebelernte im eigenen Garten lesen Sie hier: Wann Zwiebeln ernten.

Zwiebeln gesund

Zwiebeln sind rundum gesund. Auf die Frage, welche die allergesündeste Zwiebelart sei, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern: "Mir sind keine Studien bekannt, wo man Zwiebelarten verglichen hat, was den Gesundheitswert angeht. Das wäre auch relativ schwierig, weil tausende von Inhaltsstoffen in der Zwiebel enthalten sind, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Und deswegen gilt auf jeden Fall, die Zwiebel ist wirklich gesund. Allerdings können Zwiebeln durch die Lagerung auch Nährstoffe verlieren. Besonders wertvoll sind sie in der Saison von Juli bis Oktober."

Einen Aspekt, nämlich die Wirkung von verschiedenen Zwiebelarten auf Krebszellen, haben kanadische Forscher entdeckt - allerdings erst in Laborversuchen. An der kanadischen University of Guelph hat ein Team Darmkrebszellen mit dem Quercetin aus verschiedenen Sorten von Zwiebeln behandelt. Die Zwiebelsorten, die den höchsten Anteil an dem Flavonoid Quercitin besitzen, können auch am wirksamsten Krebszellen bekämpfen. Und das waren in dieser Untersuchung rote Zwiebeln. Allerdings müssen diese Laborergebnisse, das betonen auch die Forscher, erst noch durch weitergehende Studien nachgeprüft werden. Hier geht es zu den Ergebnissen dieser Studie.

Zwiebeln bei Erkältung

Und auch in der Volksmedizin hat die Zwiebel ihren festen Platz, ob als erste Hilfe bei einem Bienen- oder Wespenstich oder als Zwiebelsäckchen gegen Ohrenschmerzen. Aus Zwiebeln lässt sich auch ein sehr wirksamer Hustensaft herstellen - das Rezept gibt es hier: Hausmittel gegen Husten.

Zwiebeln kaufen

Beim Zwiebel-Kauf Nase einsetzen: "Beim Einkauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf achten, dass sie feste, trockene Produkte mit glänzender Schale auswählen. Zwiebeln sollten minimal rascheln und weder dunkle Stellen noch grüne Triebe aufweisen oder muffig riechen", so das Bundeszentrum für Ernährung.

Zwiebeln richtig lagern

Dunkel und kühl mögen es Zwiebeln: "Zuhause lagert man sie am besten luftig, an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort. So bleiben sie je nach Sorte sogar mehrere Monate lagerfähig", so der Tipp vom Bundeszentrum für Ernährung. Lesen Sie hier, warum Kartoffeln und Zwiebeln besser nicht nebeneinander lagern und wie Sie Gemüse lagern, damit es länger hält.

Wenn sich unter der trockenen Schale Spuren von Schimmel finden - weg damit! "Da bestimmte Pilze gesundheitsschädliche Gifte produzieren und übrigens auch aus geschmacklichen Gründen sollten faulige Zwiebeln nicht mehr verwendet werden", sagt Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern.