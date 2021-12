Schwarzwurzeln Schwarzwurzeln richtig zubereiten

Schwarzwurzeln putzen

Zuerst müssen die Schwarzwurzeln geschält werden. Das geht ähnlich wie beim Spargel. Legen Sie die Wurzel auf den Unterarm, so geht's am besten. Allerdings sollten Sie den Unterarm frei machen, der Schwarzwurzelsaft macht Flecken auf der Kleidung. Wer zügig arbeitet, muss keine Haushaltshandschuhe tragen.

Schwarzwurzeln zubereiten

Confieren ist eine klassische Zubereitung, die aus der Fleischkonservierung kommt. Dazu wird ein Fleischstück in einen Topf gegeben und im eigenen Fett gegart. Nach dem Garen wird das zerlaufene Fett fest und konserviert das darunter liegende Fleisch. In früheren Zeiten konnte Fleisch so über einen längeren Zeitraum schmackhaft gehalten werden. Durch den Garvorgang war das Fleisch in der Regel besonders zart.