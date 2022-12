Bitterstoffe Abnehmen unterstützen und Hunger auf Süßes vertreiben

Bitterstoffe gesund

Bitterstoff

Bitterstoff ist nicht gleich Bitterstoff - es gibt ganz verschiedene Arten mit verschiedenen Wirkungen. Da gibt es das Quercetin, das in Brokkoli enthalten ist und zu den Flavanonen gehört. Zu den Bitterstoffen gehören auch Saponine, die zum Beispiel in Hülsenfrüchten wie Linsen vorkommen. Gemeinsam ist allen Bitterstoffen tatsächlich nur der bittere Geschmack.

Bitterstoffe Wirkung

"Bitterstoffe gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen. Diese Stoffe sind nicht wie Vitamine und Mineralstoffe notwendig, aber sie sind trotzdem sehr gesund für uns. Bitterstoffe regen die Galle an und die Verdauung, sie wirken aber auch antibakteriell und entzündungshemmend. Man sollte ruhig täglich Bitterstoffe aufnehmen", so Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin der Verbraucherzentrale Bayern.

Bitterstoffe Zitrusfrüchte

Die weiße Zwischenschale von Zitrusfrüchten wie Orangen und Mandarinen, das sogenannte Mesokarp, ist sehr gesund - denn es enthält neben Vitaminen auch noch den Bitterstoff Naringin - also fieseln Sie Ihre Zitrusfrüchte am besten nicht allzu sorgfältig ab.

Bitterstoffe Tropfen

Es gab sie schon immer - die Kräuterbitter, auf die unsere Großeltern schworen bei Verdauungsschwierigkeiten. Seit aber die Gesundheitswirkung der Bitterstoffe im Allgemeinen wieder bekannter ist, gibt es einen wahren Boom an Bittertropfen - in jedem Drogeriemarkt kann man sie kaufen. Wichtig zu wissen, so Daniela Krehl: "Bei den Bitterstoff-Präparaten muss man erst einmal unterscheiden, ob es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel oder um ein Arzneimittel handelt. Letzteres ist standardisiert. Eine weitere Unterscheidung liegt beim Lösungsmittel. Häufig wird Alkohol eingesetzt, dass sollte einem bewusst sein." Auch die eigenen Verträglichkeiten auf die verwendeten Kräuter oder Extrakte sollte man dabei im Blick haben. Viel besser sei es in jedem Fall, so die Ernährungswissenschaftlerin, das Bittere über eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung aufzunehmen.