Edamame Rezept Edamame mit Glasnudelsalat

Zutaten für Edamame auf Glasnudeln

Rezept mit Edamame

Die Glasnudeln in einer Schüssel mit kochendem Wasser übergießen, ca. 4 Minuten ziehen lassen, in einem Sieb abgießen, gut abtropfen lassen, in eine Schüssel füllen, eventuell mit einer Schere in der Schüssel etwas kürzer schneiden, die Sweet Chili Sauce unterrühren und mit Sojasauce abschmecken.