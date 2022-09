Rosenkohl Rezept Aus dem Ofen mit Sojasauce und Ahornsirup

Gerösteter Rosenkohl mit Mandeln

Den Rosenkohl von den welken Blättern befreien und gründlich waschen. Kleine Exemplare halbieren, große vierteln. Für die Marinade alle Zutaten in einer Schüssel mischen. Mandeln rösten und ebenfalls in die Schüssel geben und die Schüssel kurz in die Mikrowelle geben oder in ein Wasserbad stellen, damit sich die verschiedenen Zutaten verbinden.