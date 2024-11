Porridge Kochzeit von Haferbrei

Rezept Porridge

Porridge zubereiten

In einen Topf gibt man die Haferflocken und eventuell die Haferklei, eine Prise Salz und füllt das Ganze mit Milch, Wasser oder einem Pflanzendrink auf, bis alles gut bedeckt ist.



Zarte Haferflocken lösen sich dabei am besten auf, kernige Haferflocken bleiben zum Großteil in Form. Bei mittlerer Hitze und unter ständigem Rühren einmal aufkochen lassen und zwei Minuten köcheln lassen.

Topf vom Herd ziehen und den Porridge mit Deckel noch fünf Minuten nachquellen lassen.



Danach krönt man seinen Haferbrei mit Obst, wie Beeren, geraspeltem Apfel. Wer es süßer mag, ergänzt ein wenig Honig oder zerdrückte Banane.