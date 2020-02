Lauch Rezept für verbrannten Lauch

Sie haben richtig gelesen: BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann kocht verbrannten Lauch. Auch, wenn der Name dieses Gerichts eher nach Küchenunfall klingt, dieses Rezept mit Lauch ist eine überraschend geniale Beilage.

Rezept mit Lauch

4 Stangen Lauch

2 Scheiben Toastbrot

4 EL Butter

1 Zehe Knoblauch

1 Zweig Rosmarin

100 g Mandeln, gehobelt

1 Zitrone

Meersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Auf der einen Seite vom Lauch die Wurzel entfernen und auf der anderen Seite, beim Übergang von hellgrün zu dunkelgrün, die festen, dunkelgrünen Blatt-Enden abschneiden. Anschließend die beiden äußeren Blätter entfernen, und den Lauch vorsichtig waschen.

Die Lauchstangen mit etwas Abstand nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und auf der mittleren Schiene des Backofens im auf 240°C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen 40-45 Minuten garen. Solange bis die äußeren Blätter anfangen schwarz zu werden.

In der Zwischenzeit vom Toastbrot die Rinde entfernen und das Brot in Würfeln schneiden. Rosmarinnadeln vom Zweig zupfen. Butter in einer großen, beschichteten Pfanne auf dem Herd aufschäumen lassen, Brotwürfel, gehobelte Mandeln und die angedrückte Knoblauchzehe zugeben und anschwenken.

Wenn die Croutons anfangen zu bräunen, die Rosmarinnadeln zugeben. Alles so lange in der Butter schwenken, bis Mandeln und Croutons braun geröstet und die Rosmarinnadeln knusprig sind. Anschließend direkt aus der heißen Pfanne nehmen und in eine Schüssel füllen.

Den gegarten Lauch aus dem Backofen nehmen, der Länge nach halbieren und die äußeren, schwarz gewordenen 2-3 Blätter entfernen. Das weich gegarte, süßliche Innere vom Lauch mit Salz und Pfeffer würzen, mit den warmen Mandel-Croutons samt Rosmarinbutter bestreuen, einige Spritzer Zitronensaft darüberträufeln und servieren.

