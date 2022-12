Rückblick ins All: Das ist 2022 im Weltraum passiert

Das James Webb-Weltraumteleskop begeistert die Welt

Nun gut, eigentlich ist das James Webb-Weltraumteleskop bereits im Jahr 2021 ins All gestartet, am 1. Weihnachtsfeiertag nämlich. Aber nach dem erfolgreichen Raketenstart mit einer europäischen Ariane-5-Rakete fand der eigentliche Nervenkitzel erst danach statt: Würde es das 10 Milliarden US-Dollar teure Weltraumteleskop schaffen, sich erfolgreich im All selbst auszupacken, seinen riesigen Spiegel auszuklappen und seinen Sonnenschild zu entfalten? In diesem an guten Nachrichten so dürftigen Jahr war das James Webb-Weltraumteleskop die wissenschaftliche Erfolgsgeschichte schlechthin, denn: Es hat alles wie geplant funktioniert.

Im Juli 2022 stellten die drei am James Webb-Weltraumteleskop beteiligten Raumfahrtagenturen NASA (die US-amerikanische Weltraumagentur), ESA (Europäische Weltraumorganisation) und CSA (die kanadische Weltraumbehörde) die ersten, spektakulären Bilder ihres Weltraumteleskops der Öffentlichkeit vor. Diese Bilder zeigten uns das All, wie wir es nie zuvor gesehen haben: Das James Webb-Weltraumteleskop kann für uns weiter und schärfer in die Tiefen des Universums blicken als jedes andere von Menschen gebaute Teleskop.

Das James Webb-Weltraumteleskop lässt uns über Galaxien staunen, die ihr Licht bereits kurz nach dem Urknall gen Erde schickten. Es zeigt uns Sternentstehungsregionen wie die „Säulen der Schöpfung“ in einem noch nie möglichen Detailreichtum. Und es untersucht für uns die Atmosphären von Exoplaneten, also von Planeten weit außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt freuen sich über die Fülle an Daten, mit denen sie ihre Fragen ans All beantworten wollen – und wir freuen uns über die spektakulären Bilder dieses neuen Weltraumteleskops.