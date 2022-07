James Webb-Weltraumteleskop: Das erste Bild gibt's heute Abend

Jetzt ist es fast so weit: Die allerersten Bilder des James Webb-Weltraumteleskops (JWST, für James Webb Space Telescope) werden der Öffentlichkeit präsentiert. Man möchte fast sagen: endlich. Schließlich hat der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops eine jahrzehntelange Entwicklungs- und Bauphase, explodierende Kosten von rund zehn Milliarden US-Dollar, einen mit Spannung erwarteten Start am 1. Weihnachtsfeiertag sowie eine nervenaufreibende origami-gleiche Entfaltung des Teleskops im Weltall hinter sich. Doch nun wird US-Präsident Joe Biden höchstpersönlich während einer Zeremonie im Weißen Haus das allererste, "richtige" Bild des James Webb-Weltraumteleskops vorstellen. Losgehen soll es um 23.00 Uhr deutscher Zeit. Bekannt ist jetzt schon: Dieses Bild wird uns so tief in das Universum blicken lassen wie nie zuvor.

James Webb-Weltraumteleskop hat eine lange Reise hinter sich

Für die NASA ist dieses Ereignis ein großer Erfolg: Denn das James Webb-Weltraumteleskop ist das teuerste Teleskop aller Zeiten. Getragen wurden diese Kosten hauptsächlich von US-Steuerzahlern. Aber auch die kanadische Weltraumbehörde CSA (Canadian Space Agency) und die europäische Weltraumorganisation ESA sind am James Webb-Weltraumteleskop beteiligt: So hat die ESA dafür gesorgt, dass die kostbare Fracht sicher am 25. Dezember 2021 an Bord einer Ariane 5-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou ins All starten konnte.

Seitdem war das James Webb-Weltraumteleskop auf dem Weg zu seinem Zielpunkt, dem Lagrange-Punkt L2, rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die Monate seitdem haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit verbracht, das für den Raketenstart zusammengefaltete Teleskop Stück für Stück zu entfalten. Außerdem mussten sich die Instrumente des Weltraumteleskops an die eisigen Temperaturen des Weltalls gewöhnen und herunterkühlen. Und schließlich mussten die Instrumente des James Webb-Weltraumteleskops ausprobiert werden: Erste Testbilder stimmten mehr als zuversichtlich, dass das Teleskop so funktioniert wie erwartet und erhofft.

Bilder des JWST werden uns das Universum wie nie zuvor zeigen

Es ist zu vermuten, dass das Bild, das US-Präsident Biden heute Abend vorstellen wird, eine direkte Anspielung auf die berühmten "Hubble Deep Field"-Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops sein werden. Die Hubble Deep Fields zeigen uns weit entfernte, alte und daher besonders lichtschwache Galaxien: Dafür war es notwendig, dass das Hubble-Weltraumteleskop tagelang auf ein einzelnes Stückchen schwarzen Alls ausgerichtet war, und die "Belichtungszeit" so bis zu zehn Tage betrug.

Das James Webb-Weltraumteleskop soll hingegen noch weiter in die Vergangenheit des Alls blicken können als sein inzwischen in die Jahre gekommener Vorgänger: Denn es ist vor allem auf den infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums ausgelegt und kann daher noch langwelligeres Licht einfangen, das von besonders weit entfernten Galaxien und Himmelskörpern stammt. Tatsächlich soll das James Webb-Weltraumteleskop bis zu einer Zeit kurz nach dem Urknall zurückblicken können, zu der sich die ersten Sterne und Galaxien überhaupt gebildet haben.

Das JWST hat bereits Exoplaneten, Sternenstuben und Galaxien beobachtet

Dabei kommt der eigentliche Höhepunkt für Astronominnen und Astronomen auf aller Welt erst morgen, am 12. Juli 2022: Denn dann werden – ohne den US-Präsidenten – die Aufnahmen aus den ersten wissenschaftlichen Beobachtungen des James Webb-Weltraumteleskops veröffentlicht. Die Live-Berichterstattung dafür startet um 15.45 Uhr deutscher Zeit. Auch die ESA wird dieses Ereignis live übertragen. Über die Ziele, die alle Möglichkeiten des James Webb-Weltraumteleskops demonstrieren sollen, hatten sich Forschende jahrelang beraten. Zu ihnen gehören unter anderem der Carina-Nebel, eine Region in rund 7.600 Lichtjahren Entfernung am südlichen Nachthimmel, in der Sterne entstehen. Auch ein Exoplanet stand auf der To-Do-Liste, nämlich der Heiße Jupiter WASP-96 b in rund 1.150 Lichtjahren Entfernung: Das James Webb-Weltraumteleskop hat hier kein klassisches Bild gemacht, sondern sein Spektrum vermessen, also das Licht in Einzelteile zerlegt, um Hinweise über die chemische Zusammensetzung seiner Atmosphäre zu gewinnen.

Auch ein planetarer Nebel – verwirrenderweise die Bezeichnung für die Überreste eines Sterns – sowie eine Galaxiengruppe namens Stephans Quintett im Sternbild Pegaus und schließlich ein Galaxienhaufen stehen auf dem Programm. Die Bilder werden somit fast das gesamte Leistungsspektrum des James Webb-Weltraumteleskops abdecken und ein Vorgeschmack auf das sein, was uns in den nächsten Jahren erwartet: Einblicke in unseren Kosmos, die wir so nie zuvor beobachten konnten.

Teleskop kann nicht gewartet werden

Im Gegensatz zum Hubble-Weltraumteleskop, das in der Erdumlaufbahn von Astronautinnen und Astronauten immer wieder gewartet werden konnte, ist das James Webb-Weltraumteleskop für Menschen unerreichbar. Deshalb ist seine Lebensdauer begrenzt und war auf rund zehn Jahre ausgelegt. Allerdings ist der ESA mit ihrer Ariane 5-Rakete der Start ins All so gut gelungen, dass das Teleskop selbst anschließend weniger Treibstoff als vorhergesehen verbraucht hat. Deshalb könnte uns dieses neue Weltraumteleskop nun rund zwanzig Jahre lang Bilder und Einblicke ins All liefern.