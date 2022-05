Foto zeigt erstmals Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße

Was ist ein Schwarzes Loch?

Ein Schwarzes Loch ist ein Objekt im Weltall, dessen Gravitationskraft – seine Anziehungskraft – so groß ist, dass es alles, was ihm zu nahe kommt, förmlich "verschluckt". Es verschlingt beispielsweise Sterne, die das Schwarze Loch umkreisen. Um eine so hohe Attraktivität zu haben, muss das Schwarze Loch ein Objekt mit einer gigantischen Masse sein, die extrem verdichtet ist. Würde man unsere Sonne mit 1,4 Millionen Kilometern Durchmesser auf etwa drei Kilometer zusammenpressen, dann würde sie zu einem Schwarzen Loch – einem winzig kleinen. Rein theoretisch, denn aus der Sonne wird kein Schwarzes Loch werden.

Wenn aber ein besonders großer, massereicher Stern am Ende seines Sternenlebens all sein Material verschmolzen hat und in einer großen Supernova explodiert, sackt sein Kern mit solcher Wucht in sich zusammen, dass ein supermassereiches Objekt entsteht. Etwa ein Neutronenstern - oder eben ein Schwarzes Loch.

Doch Schwarze Löcher sind nicht zu sehen, auch nicht im Bereich von Radiowellen. Wie also kann man sie entdecken und erforschen? Das geht, weil genau am Rande eines Schwarzen Lochs viel los ist: Gas, Staub und andere Materie stürzen nicht auf direktem Weg in ein Schwarzes Loch, sondern umkreisen es und bilden dabei einen Ring. In dieser sogenannten Akkretionsscheibe heizt sich die Materie auf und leuchtet extrem hell.