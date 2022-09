James Webb-Weltraumteleskop beobachtet "Phantom-Galaxie"

James Webb-Weltraumteleskop: Die Aufnahme der "Phantom-Galaxie" schaut spektakulär aus

M74 ist rund 32 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich im Sternbild Fische. Die Galaxie ist - genau wie unsere Milchstraße - eine Spiralgalaxie. Die Tatsache, dass wir von der Erde gesehen quasi direkt auf diese Galaxie blicken, macht sie zu einem beliebten Ziel für Astronominnen und Astronomen: Anhand von Galaxien wie M74 können sie erforschen, wie Spiralgalaxien sich entwickeln und beispielsweise überhaupt erst zu ihren prächtigen Spiralarmen kommen. Auch mit dem Hubble-Weltraumteleskop wurde diese Galaxie schon beobachtet und schaut auch in dieser Aufnahme schick aus. Mithilfe der Wellenlängenbereiche, in denen das James Webb-Weltraumteleskop seine Beobachtungen anstellt, können Forschende nun noch besser Sternentstehungsregionen in der Galaxie M74 ausfindig machen, Sternhaufen in der Galaxie beobachten und den Staub im Raum zwischen den Galaxien erforschen.