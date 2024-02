Arsen in alten Büchern? "Viel Lärm um nichts!"

Universität Regensburg prüft Belastungen

In Regensburg hält man sich eng an die 2023 erschienenen Empfehlungen der Kommission Bestandserhaltung des Deutschen Bibliotheksverbands, so der Direktor der dortigen Universitätsbibliothek, Dr. André Schüller-Zwierlein. Mitarbeiter würden über den richtigen Umgang mit potenziell gefährdetem Altbestand geschult. Zudem werde in Regensburg aktuell der gesamte Altbestand separiert: Man bringe gerade "alles, was vor 1850 erschienen ist" in ein Magazin, was jedoch seine Zeit dauert, heißt es weiter.

Derzeit werde auch geprüft, welche Art von Gefährdung besteht. Man gehe wortwörtlich auf "Spurensuche" und mache unter anderem Raumluftmessungen. Denn wenn es Spuren in der Luft gäbe, würde das viel mehr Menschen gefährden als etwa Spuren an einem isolierten Buch, das praktisch nie jemand ausleihe.

Der Altbestand der Universitätsbibliothek Regensburg umfasst circa 100.000 Bände, davon etwa 80 bis 90.000 aus dem 19. Jahrhundert. Viele hiervon stehen digital zur Verfügung und werden entsprechend online genutzt, so Direktor Schüller-Zwierlein.

Uni Bamberg folgt Empfehlungen der Staatsbibliothek

In der Universitätsbibliothek Bamberg gibt es "bei einem Gesamtbestand von rund 1,6 Millionen Bänden circa 41.000 Bände mit Erscheinungsjahr 1800-1900 im Bestand, die potentiell betroffen sein könnten", so Tanja Eisenach, Leiterin der Pressestelle der Universität. Die Uni richte sich beim Umgang mit diesen Büchern nach den Empfehlungen der Bayerischen Staatsbibliothek in München.

Das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR), eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, verfüge im Bereich der chemischen Analyse von Buch und Papier über einschlägige Expertise und gehe "bei einem regulären Umgang mit Büchern beim Ausheben und Rückstellen, bei der Buchbearbeitung oder der Nutzung im Lesesaal von keiner erhöhten Gefahr aus". Das hat auch Peter Schnitzlein, Pressesprecher der Bayerischen Staatsbibliothek, dem BR bestätigt.

Die bislang publizierten Messergebnisse zeigen, dass der Anteil der gefundenen Arsenpartikel in der Raumluft an der Grenze des überhaupt Messbaren liege und damit den in Natur und Umwelt, etwa im Trinkwasser oder in Fischen, natürlich vorkommenden Konzentrationen der relevanten Stoffe entspreche. "Wie bisher ist im Umgang mit den historischen Büchern darauf zu achten, dass das Anlecken der Finger zum Umblättern untersagt ist und historische Buchbestände mit speziellen Baumwollhandschuhen für empfindliche Dokumente zu bearbeiten sind", so Eisenach.

Auch in Bayreuth und Augsburg keine Gefahr

Die Universitätsbibliothek Bayreuth schätzt die Situation ebenfalls als nicht problematisch ein. Die dortige Einbandstelle wurde aber vorsorglich darum gebeten, so Pressesprecherin Jennifer Opel, "besonders auf grüne Farbstoffe in Büchern mit grünen Einbänden, Buchschnitten, Titelschildern, Spiegeln oder Vorsatzblättern aus der Zeit des 19. Jahrhunderts zu achten, da sie Arsenverbindungen enthalten könnten".

Auch in den historischen Beständen der Universitätsbibliothek Augsburg befinden sich gefärbte Bucheinbände und Buchschnitte, so Pressesprecherin Dr. Manuela Rutsatz. Da die Sondersammlungen aber nur in einem beaufsichtigen Lesesaal genutzt werden können, ist ein korrekter Umgang mit diesen Beständen durch eine geschulte Lesesaalaufsicht gewährleistet. Im übrigen folge man auch dort den Erkenntnissen und Empfehlungen des Instituts für Bestandserhaltung und Restaurierung an der Bayerischen Staatsbibliothek.