Bad Windsheim: Museums-Bibliothek für 1.000 Jahre alte Schriften

Für mehr als drei Millionen Euro möchte die Stadt Bad Windsheim Teile des denkmalgeschützten Augustiner-Eremiten-Kloster in der Altstadt sanieren. Bürgermeister Jürgen Heckel (WiR e.V.) hat dafür den Bauantrag unterschrieben und so den Startschuss für das Projekt gesetzt. Der Stadt zufolge sollen vor allem der Klosterchor und die historische Bibliothek von den Sanierungsmaßnahmen profitieren.

Bibliothek mit Museums-Charakter

Im großen Saal im Erdgeschoss sollen künftig verschiedene Veranstaltungen wie Kulturevents, Feiern oder Trauungen durchgeführt werden können. Wenn der Klosterchor im ersten Stock saniert ist, haben auch die rund 5.400 Bücher wieder Platz, die aktuell für den Umbau ausgelagert sind. Die Schriften sind teils 1.000 Jahre alt – und über sie können künftig Besucherinnen und Besucher mehr erfahren, denn die Bibliothek soll Museums-Charakter haben. So ist beispielsweise geplant, dass auf Stelen und Infotafeln über den Bücherschatz informiert wird. Ebenso soll es möglich sein, mittels Tablets durch einige der antiken Bücher zu blättern.

Zur Landesgartenschau 2027 soll das Kloster fertig sein

Die Sanierungsarbeiten sollen so bald wie möglich beginnen. Ein konkretes Datum für die Fertigstellung habe man noch nicht, sagte Bürgermeister Jürgen Heckel. Man wolle das Projekt aber spätestens zur Landesgartenschau in Bad Windsheim fertig haben. Diese wird im Jahr 2027 in Bad Windsheim stattfinden. Das Sanierungsprojekt wird von Bund, Denkmalpflege und weiteren Geldgebern finanziert. Nach Angaben der Stadt Bad Windsheim kommen rund 1,25 Millionen für den Umbau aus Berlin, dieselbe Summe schießt der Entschädigungsfond Denkmalpflege hinzu. Außerdem sollen noch viele kleinere Förderer an Bord geholt werden.

Kloster aus dem Mittelalter

Das Augustiner-Eremiten-Kloster befindet sich mitten in der Bad Windsheimer Altstadt und wurde 1291 gegründet. 1525 wurde es im Rahmen der Reformation aufgelöst. Im Jahre 1559 erfolgte die Gründung der Bibliothek. Seit 1623 wird das Kloster als Stadtbibliothek genutzt.