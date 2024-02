Taylor Swift – Trump-Gegnerin und feministische Ikone

Das Victoria and Albert Museum in London sucht gerade keinen Superstar, sondern einen "Superfan". Der soll helfen, das Phänomen der weltweit erfolgreichsten Musikerin überhaupt, Taylor Swift, zu verstehen. Die künftige Beraterin oder der künftige Berater des Museums soll sich mit allen Aspekten der nordamerikanischen Singer/Songwriterin auskennen.

Weil er Swift-Fan und -Fachmann ist, haben seine Freunde Jörn Glasenapp, Professor für Literatur und Medien an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, in den vergangenen Tagen nahegelegt, sich zu bewerben. Der 1970 geborene Lehrstuhlinhaber ist als Swiftie zwar ein late bloomer. Aber seit er 2022 voller Begeisterung Swifts Album "Midnights" hörte und daraufhin den gesamten Back-Katalog durchging und oblatenhaft in sich aufnahm, gehört er zur Gemeinde.

Der "Stan" – ein Hardcore-Fan

Aus seinem locker geschriebenen, informativen Buch wird die Fan-Community der 34-jährigen Swift vermutlich nicht viel Neues erfahren. Aber all jene, die wissen wollen, warum der blauäugige blonde Popstar Milliarden Menschen elektrisiert, erfahren in "Taylor Swift. 100 Seiten" alles Wesentliche über die Frau, die der kanadische Premierminister Justin Trudeau 2023 via Twitter anbettelte, doch bitte auf ihrer Tournee auch in seiner Nähe Station zu machen. "Don’t make it another cruel summer," twitterte Trudeau.

Man erfährt aus Glasenapps Buch, an welchen Kleidungsstücken sich Swifties erkennen, warum die 13 die Glückszahl Swifts ist und wie es dazu kam, dass jeder getreue Hardcore-Fan weiß: Ihre intimsten Geheimnisse offenbart die Musikerin stets auf dem fünften Track ihrer Alben. Diese in der Wolle gefärbten Fans nenne man, so Glasenapp, übrigens "Stans" – ein Kofferwort aus Stalker und Fan. Solche Stans haben viele Popstars – Nicki Minaj, Ariana Grande und Beyoncé etwa –, aber keine der Genannten hat auch nur ansatzweise eine so große Fan-Base wie Taylor Swift.

Für viele so etwas wie eine "große Schwester"

Schon sehr früh in ihrer Karriere, 2006, als sie noch in Nashville, Tennessee, Country spielte, habe Swift über Social Media den Kontakt zu ihren Fans gesucht. Das sei damals noch "völlig unüblich" gewesen, so Glasenapp im Gespräch mit BR24: "Sie beobachtet regelrecht ihre Fans, sie weiß ganz genau, was die wollen, und das liefert sie in gewisser Weise auch." Die Fans seien ihrerseits mit Swift so "eng verbunden", "weil sie Taylor wie eine große Schwester wahrnehmen". Big Sister is watching you.

Sie verkörpere durch ihre Art eben keine bedrohliche, sondern eine sich sorgende ältere Schwester, die nicht davor zurückschrecke, Privatestes in ihren Texten mitzuteilen: Beziehungsleid, Trennungsschmerz, kurz: Selbsterlebtes. "Die Lyrics sind sehr subjektiv gehalten, geradezu tagebuchartig", so Glasenapp. "Taylor Swift schreibt über ihre Situation, aber in einer Weise, mit der sich die Fans sehr gut identifizieren können." Ihre Lieder seien "breite Resonanzangebote", mit denen sie Nähe generiere.