Warnstreik-Ticker: Laut EVG keine Streiks bei der Bahn an Ostern

14.08 Uhr: Vorerst keine Annäherung in dritter Tarifrunde -Schlichtung am Horizont

Bei der von bundesweiten Warnstreiks begleiteten dritten Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen ist bislang keine Annäherung in Sicht. Die kommunalen Arbeitgeber wollen zunächst kein weiteres Angebot vorlegen., Verdi und Beamtenbund fordern über eine Laufzeit von zwölf Monaten 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr für die rund 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen. Bund und Kommunen bieten fünf Prozent für 27 Monate. Sie lehnen einen monatlichen Mindestbetrag als Inflationsausgleich für untere Lohngruppen ab.

Sollten sich die Tarifparteien in der dritten Tarifrunde, die bis Mittwoch geplant ist, nicht einigen, könnte auf ein Scheitern die Schlichtung folgen. Sie könnte von einer der Tarifparteien am Tag nach dem Ende der Tarifrunde, also etwa am Donnerstag, angerufen werden. Spätestens am 6. April müsste dann die Schlichtung beginnen. Während des Schlichtungsverfahrens gilt die Friedenspflicht. Die Schlichtungskommission ist paritätisch mit Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern besetzt und tagt an einem geheim gehaltenen Ort.

Spätestens am 13. April müsste eine Schlichtungsempfehlung vorliegen. Die Tarifparteien hätten 24 Stunden Zeit, über Annahme oder Ablehnung zu entscheiden. Spätestens am 18. April müssten die Wiederaufnahmeverhandlungen starten.

13.53 Uhr: Bayerischer Einzelhandel stark vom Warnstreik betroffen

Bayerns Einzelhandel bekommt Warnstreik deutlich zu spüren. Der Anbieters Hystreet, der die Besucherfrequenzen in Einkaufsstraßen misst, stellte fest, dass die Zahlen in vielen bayerischen Shoppingmeilen teils stark hinter den für den Wochentag typischen Werten zurückblieben.

Viele größere Häuser etwa in München arbeiteten nur mit einer Notbesetzung, sagte ein Sprecher des Handelsverbandes Bayern. In wenigen Fällen blieben Geschäfte auch geschlossen. Vor allem in Großstädten und dort im Innenstadtbereich rechnete er mit deutlich weniger Käuferinnen und Käufern.