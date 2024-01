Ruhiger als im Vorjahr: Silvester ohne größere Zwischenfälle

2024 ist da: Mit viel Feuerwerk haben die Menschen in ganz Deutschland in das neue Jahr gefeiert. Es blieb überwiegend friedlich. In Berlin versammelten sich Zehntausende bei der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor. In Koblenz kam ein 18-Jähriger bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers um Leben.

Silvesternacht in Bayern: Lediglich Sachschäden

Zum Start ins neue Jahr gab es auch für Polizei und Feuerwehr in Bayern wie erwartet viele Einsätze. Größere Zwischenfälle blieben bislang aber aus, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Ausrücken mussten die Einsatzkräfte dagegen vor allem in Mittel- und Oberfranken wegen einer Vielzahl kleinerer, wohl durch Feuerwerkskörper ausgelöster Brände, beispielsweise an Mülltonnen oder Büschen und Hecken.

Außerdem sei es des Öfteren auch zu Handgreiflichkeiten bekommen, etwa von Betrunkenen. Nahe Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) ist in der Nacht eine Scheune abgebrannt. Dass Silvesterfeuerwerk die abseits gelegene und freistehende Scheune in Brand gesetzt haben könnte, gilt bislang als unwahrscheinlich. Die Löscharbeiten laufen noch. Die Brandursache ist noch unklar.

10.000 Menschen am Münchner Marienplatz

Die Polizei in München musste in der Silvesternacht zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Nach einer ersten Bilanz am Neujahrsmorgen war die Polizei bei mehr als 490 Einsätzen gefordert, wie ein Sprecher mitteilte. Dabei handelte es sich den Angaben nach etwa um mehr als 25 Brände, 70 Einsätze wegen Pyrotechnik, 20 Ruhestörungen und 15 Körperverletzungsdelikte.

Die meisten Menschen hatten sich in der Silvesternacht demnach auf dem Marienplatz vor dem Rathaus versammelt. Dort zählte die Polizei zeitweise bis zu 10.000 Menschen. Da in diesem Bereich aufgrund einer Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt von 21.00 bis 2.00 Uhr ein komplettes Feuerwerksverbot galt, stellte die Polizei in zahlreichen Fällen Feuerwerk sicher.

Für Tiere sind das laute Knallen und Feuerwerk an Silvester stets eine besondere Herausforderung. Beim Münchner Präsidium gingen am Silvesterabend rund zehn Anrufe von Tierbesitzern ein, weil Hunde von Feuerwerk aufgeschreckt wurden und weggelaufen waren.

Viele Festnahmen - ruhigere Silvesternacht in Berlin als im Vorjahr

Nach den Ausschreitungen im vergangenen Jahr fanden die Feiern in Berlin unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Zwar blieben größere Ausschreitungen aus, dennoch meldete die Polizei erneut Angriffe auf Beamte und Rettungskräfte.

Bis etwa 02.00 Uhr am Montag kam es in Berlin laut Angaben der Polizei zu mehr als 230 Festnahmen. Zudem seien 15 Beamte verletzt worden, teilte die Polizei über den Onlinedienst X mit. An zahlreichen Orten im gesamten Stadtgebiet wurden Einsatz- und Rettungskräfte demnach mit Pyrotechnik, Schreckschusswaffen und Flaschen angegriffen. Gegen 03.00 Uhr beruhigte sich die Lage Polizeiangaben zufolge wieder. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Übergriffe am Alexanderplatz und in Neukölln

Am Neptunbrunnen unweit des Alexanderplatzes bewarfen sich bereits vor Mitternacht 500 Menschen mit Pyrotechnik. Als Beamte der Polizei einschritten, wurden sie eigenen Angaben zufolge von einer 200-köpfigen Gruppe mit Feuerwerkskörpern beschossen. Mehrere Menschen wurden laut der Berliner Polizei festgenommen.

In Gropiusstadt im Bezirk Neukölln wurde Polizeiangaben zufolge ein geparkter Einsatzwagen mit einer Kugelbombe beschossen und so stark beschädigt, dass er aus dem Einsatz genommen werden musste. Ebenfalls in Neukölln kam es zu neun Festnahmen, nachdem Menschen versucht hatten, aus Glasflaschen, Stofffetzen und Benzin Molotow-Cocktails zu basteln.

Berliner Polizei: "Feuerwehr erfolgreich geschützt"

Auch die Berliner Feuerwehr war im Dauereinsatz: Innerhalb weniger Stunden wurden die Einsatzkräfte eigenen Angaben zufolge mehr als 500 Mal alarmiert, darunter zu mehreren Bränden in Wohnungen und einem Garagenkomplex im Bezirk Wilmersdorf.

"Wir sind zufrieden mit unserem Einsatz, wir haben die Feuerwehr erfolgreich geschützt", sagte ein Polizeisprecher gegen 3.00 Uhr am Neujahrsmorgen. Bislang seien keine Feuerwehrleute verletzt worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einem "normalen Silvester". Es habe keine größeren Einsätze für die Berliner Feuerwehr gegeben.

Bei der Polizei wurden bis 3.00 Uhr insgesamt 15 Einsatzkräfte verletzt, eine Person davon so schwer, dass sie den Dienst beenden musste, wie der Polizeisprecher sagte. Dennoch sei der Silvesterabend insgesamt für die Polizei bis nach Mitternacht besser gelaufen als im Vorjahr.

Junger Mann stirbt in Koblenz bei Unfall mit Feuerwerk

Trotz aller Warnungen kam es auch wieder zu schweren Unfällen mit Feuerwerk. In Koblenz starb ein 18-Jähriger am Sonntagabend beim Zünden eines Böllers, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann sei trotz Reanimation an den Folgen der Explosion gestorben. Die Ermittlungen zu den Umständen dauerten an.

Die Berliner Polizei teilte mit, ein 40-Jähriger habe beim Zünden einer Signalrakete im Ortsteil Kaulsdorf eine Hand verloren. Unmittelbar nach der Zündung sei die Rakete in seiner Hand explodiert. Bei einer Durchsuchung sei weitere Pyrotechnik bei ihm gefunden und beschlagnahmt worden.

Im oberbayerischen Inzell wurde ein Zwölfjähriger am Ohr verletzt. Ein Mann habe in der Nähe des Jungen eine Batterie mit mehreren Schüssen angezündet, sagte ein Sprecher der Polizei. Vermutlich aufgrund eines Defekts sei es zu mehreren Querschlägern gekommen, von denen einer direkt neben dem Kopf des Jungen explodiert sei. Der Zwölfjährige musste umgehend ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.

Keine weiteren Probleme am Kölner Dom

Bereits seit Weihnachten sind die Sicherheitskräfte in Köln wegen einer Terrorwarnung in verstärkter Alarmbereitschaft. Für die Silvesternacht waren die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Dom noch einmal verstärkt worden. Rund 1.000 Polizisten waren laut dem Leiter der Verkehrsdirektion der Kölner Polizei im Einsatz, um den Bereich abzusichern und die Bevölkerung zu schützen. Zuvor hatte die Kölner Polizei mitgeteilt, drei weitere Terrorverdächtige im Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplänen auf den Dom in Gewahrsam genommen zu haben.

Unter massivem Polizeischutz zelebrierte Kardinal Rainer Maria Woelki am Abend die gut besuchte Silvester-Messe. Der Jahreswechsel lief dann weitgehend ruhig ab. "Ein paar Böllerwerfer, einige Ingewahrsamnahmen, nichts Ungewöhnliches", sagte ein Polizeisprecher gegen 1.30 Uhr. Auf der Domplatte und dem Bahnhofsvorplatz sei es weitgehend friedlich zugegangen.