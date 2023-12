Terrorgefahr, Demos, Flut: Einsatzkräfte zu Silvester im Stress

Bis zum Jahreswechsel sind es noch einige Stunden hin. Schon jetzt zeichnet sich aber ab: Für die Einsatzleute von Polizei und Feuerwehr dürfte die Silvesternacht kein normaler Dienst werden. Gefahren durch Anschlagsdrohungen, Palästina-Demonstrationen und Überschwemmungen drohen. Die Rettungskräfte bereiten sich entsprechend vor.

Feuerwehrleute in Berlin schon vor Silvester mit Feuerwerk beschossen

Schon vor Silvester sind in Berlin erneut Feuerwehrleute und andere Menschen mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Bereits zum vergangenen Jahreswechsel hat es an einigen Orten in der Hauptstadt heftige Krawalle gegeben. Auch heuer scheinen ähnliche Vorfälle wahrscheinlich. Am Donnerstagabend wollte die Feuerwehr eine brennende Feuerwerksbatterie in Kreuzberg löschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Währenddessen kamen den Angaben zufolge drei Männer und schossen Feuerwerk auf die Einsatzkräfte ab.

Die Feuerwehrleute flüchteten in ihr Auto und alarmierten die Polizei. Die Täter flohen. Ebenfalls in Kreuzberg sollen am Donnerstagabend drei junge Männer einen Bus und Fahrgäste am Oranienplatz aus einem Auto heraus mit Pyrotechnik beschossen haben. Die Polizei fasste den 19-jährigen Fahrer des Wagens und einen weiteren 20 Jahre alten Verdächtigen. Im Kofferraum fanden Polizisten weitere Pyrotechnik.

Polizei verbietet pro-palästinensische Demonstration

Sorge bereiten den Einsatzkräften auch in der Hauptstadt angekündigte pro-palästinensische Demonstrationen. Für Silvester sind in Berlin-Neukölln nach Polizeiangaben mehrere Proteste angemeldet worden. Zudem gebe es eine Anmeldung für eine pro-israelische Versammlung am Sonntagabend in Neukölln, teilte die Polizei mit. Eine der Palästina-Demonstrationen hat die Polizei inzwischen wegen Sicherheitsbedenken verboten. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem RBB.

Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es in Berlin ständig Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei ist es in der Vergangenheit auch zu Ausschreitungen gekommen. Angesichts der ohnehin schon brisanten Lage in der Silvesternacht, der aufgeheizten Stimmung in Neukölln und dem üblicherweise am frühen Abend beginnenden Feuerwerk hätten sich die Sicherheitsbehörden für ein Versammlungsverbot entschieden, heißt es.

Politik und Polizei warnen vor neuen Ausschreitungen

Politik und Polizei diskutieren bereits seit Tagen darüber, wie Ausschreitungen an Silvester verhindert werden können. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warf der Politik vor, "total versagt" zu haben. Man dürfe Krawalle nicht herbeireden, aber viel spreche dafür, dass Berlin vor einer ähnlich schwierigen Silvesternacht stehe wie beim vergangenen Jahreswechsel, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke der Berliner "taz" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Als Grundproblem sieht der Polizei-Gewerkschafter darin, dass eine wachsende Gruppe Gewalt gegen andere "hip" fände. Angriffe auf Polizisten oder Sanitäter förderten hier das eigene Image.

Mit konsequenten Strafen, besseren Präventionskonzepten und mehr Forschung müsse gegengesteuert werden, forderte Kopelke in dem Interview. Gleichzeitig müsse die Frage beantwortet werden, warum diese Gruppen nicht mehr erreicht würden. "Das ist Aufgabe der Politik. Sie hat hier total versagt", sagte er. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warb stattdessen für eine zügige Verschärfung des Waffenrechts.

Polizei in Berlin an Silvester mit Großaufgebot in den Straßen

In der Silvesternacht vor einem Jahr waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Zum Teil musste die Polizei ausrücken, um Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden gegen Angriffe zu schützen. In diesem Jahr soll die Polizei mit einem Großaufgebot auf den Straßen sein.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte auf dem Portal "Zeit Online" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) an: "Wir haben dafür gesorgt, dass die Polizei dieses Jahr besser ausgerüstet ist als letztes Jahr und falls nötig mit voller Härte durchgreift." Sie dürfe in der Nacht "alles tun, was gesetzlich erlaubt ist, zum Beispiel auch Wasserwerfer einsetzen, wenn das notwendig ist."

Mit Hunden und Hubschraubern auf der Suche nach illegalen Sprengkörpern

Auf Prävention setzt man auch beim Thema Silvesterböller. Die Berliner Polizei setzt bei der Suche nach großen Mengen Feuerwerk auch einen Hubschrauber und Sprengstoff-Spürhunde ein. So wolle man Verstecke von illegalem Feuerwerk oder auch größere Depots legalen Feuerwerks für die Silvesternacht entdecken, sagte der Polizei-Einsatzleiter für den Jahreswechsel, Stephan Katte.

Das Abfliegen der Dächer mit dem Hubschrauber in bestimmten Stadtteilen wie Nord-Neukölln und der Einsatz der Hunde habe zudem eine abschreckende und daher vorbeugende Wirkung, meinte er. In den vergangenen Tagen und Wochen vor Silvester seien bereits mehrere 100 Kilogramm illegale Böller und Raketen beschlagnahmt worden, hieß es.

Bedrohung durch mögliche Silvester-Anschläge in Köln

Auch in Köln laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach Hinweisen des Bundeskriminalamts auf geplante Anschläge zum Jahresende im Umfeld des Kölner Doms reagiert die Polizei auch hier mit einem verstärkten Aufgebot der Einsatzkräfte. Polizeilich wolle man sich auf alle vorstellbaren Arten von Anschlägen vorbereiten, erklärte Polizeidirektor Martin Lotz. "Das kann dazu führen, dass Polizeikräfte im Stadtgebiet zu sehen sind, die nicht nur in der bekannten Form auftreten, sondern auch mit Maschinenpistolen und ballistischer Schutzweste", sagte er in einer gemeinsamen Konferenz von Polizei, Stadt und Bistumsverwaltung.

Lotz betonte, von der erhöhten Polizeipräsenz müsse sich niemand bedroht fühlen. Ziel sei ein friedlicher Silvesterabend für alle. Dafür brauche es auch Mithilfe und Zurückhaltung der Bevölkerung. Es sei für alle hilfreich, wenn man in der Freude der Silvesternacht die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern verschone. Je weniger Polizei und Rettungskräfte von unnötigen Einsätzen abgelenkt würden, desto mehr könnten sie für Sicherheit sorgen. Polizeipräsident Johannes Hermanns bat die Bürgerinnen und Bürger außerdem darum, die Beamten rechtzeitig zu informieren, wenn sich Menschen verdächtig verhielten oder mit auffälligem Gepäck herumliefen.

Akute Hochwasserlage zu Silvester in Niedersachsen

Wegen der weiterhin akuten Hochwasserlage im Norden Deutschlands ruft Niedersachsen seine Bürger ebenfalls zum Verzicht auf privates Silvester-Feuerwerk auf. Bei den Einsatzkräften sei die Sorge vor einer Doppelbelastung zum Jahreswechsel groß, erklärte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Jeder unnötige Einsatz stellt eine weitere Belastung für unsere Einsatzkräfte dar - das gilt grundsätzlich, aber in diesen Tagen ganz besonders." Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gehöre es auch, sich gerade in Notsituationen zusammen zu reißen und seinen Egoismus hinten an zu stellen, so die Ministerin.

Bundeswehr unterstützt im Kampf gegen Überschwemmungen

Im niedersächsischen Lilienthal verbot die Stadtverwaltung mithilfe einer Allgemeinverfügung das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester und Neujahr. Die Einsatzkräfte seien allein schon durch die Überflutungen weiterhin im Dauerstress, hieß es zur Begründung. Vor allem im Norden Deutschlands ist das Hochwasser noch immer ein Problem. In zahlreichen Gebieten Niedersachsens überstiegen die Flusspegel am Freitag die höchste Meldestufe.

In dem im niedersächsischen Landkreis Celle gelegenen Ort Flotwedel ist die Lage laut Feuerwehr "weiter kritisch", Bewohner einzelner Straßen seien evakuiert und mobile Deichanlagen aufgebaut worden. Mit je einem Hubschrauber waren die Bundespolizei und die Marine im Hochwasser-Einsatz bei Oldenburg. "Das Land Niedersachsen hat einen unserer Hubschrauber angefragt", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Berlin. Der Helikopter der Bundespolizei bringe besonders große Sandsäcke zu den Deichen bei Hatten, um diese zu sichern, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Hubschrauber der Marine sei zur Lageerkundung eingesetzt worden.

Auch Bayern bereitet sich auf Silvesternacht vor

In Bayern ist die Hochwasser-Gefahr zwar gebannt. Trotzdem arbeitet man auch im Freistaat an Sicherheitskonzepten für Silvester. Nach dem Ende der Böllerverbote in der Corona-Pandemie rechnen die Kommunen und Einsatzkräfte etwa in Unterfranken damit, dass die Menschen dieses Jahr wieder mehr Feuerwerk abbrennen. Erlaubt ist es aber nicht überall. Auch die Rettungsdienste mahnen schon präventiv zu Vorsicht und Vernunft.

So werden die Rettungsdienste immer wieder durch Glasscherben auf Straßen ausgebremst. Jedes Jahr gebe es mehrere platte Reifen und dadurch Ausfälle bei Fahrten zu Notfall-Patientinnen und -Patienten. Wer einen bewusstlosen Menschen findet, sollte sofort den Notruf kontaktieren und Erste Hilfe leisten. Dazu gehören eine warme Decke und die stabile Seitenlage der Person.

Mehr Rettungswagen in Würzburg

Viele Einsätze hängen dem Roten Kreuz zufolge mit erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum zusammen. Allein in Würzburg sind in der Silvesternacht drei zusätzliche Rettungswagen unterwegs. Weil viele Menschen auf den Brücken und Mainpromenaden unterwegs sind, patrouillieren wieder die Boote der Wasserwacht und DLRG auf dem Main.

Gewaltexzesse wie in der vergangenen Silvesternacht in Berlin habe es in Unterfranken bislang nicht gegeben, genau wie in ganz Bayern. Aber auch hier im Regierungsbezirk wurden vereinzelt Rettungskräfte angegriffen und mit Raketen beworfen. Grundsätzlich ist das Silvesterfeuerwerk nur am 31. Dezember und 1. Januar gestattet. Darüber hinaus ist in vielen Städten mit denkmalgeschützen Gebäuden das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten. Das gilt etwa in Schweinfurt für die Innenstadt rund um das Alte Rathaus oder in Augsburg im Bereich der Maximilianstraße.

300 Beamte mehr: Polizei in München stockt Streifen auf

Die Münchner Polizei wird an Silvester ebenfalls mit 300 zusätzlichen Kräften im Einsatz sein. Die Beamtinnen und Beamten verstärken die rund 1.000 Streifen, die zum Jahreswechsel regulär im Dienst sind. Das Präsidium erwarte ein arbeitsreiches Wochenende, so eine Sprecherin. Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage lägen für die Landeshauptstadt aber nicht vor.

Die Polizei wird in der Silvesternacht im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein, mit den zum Jahreswechsel üblichen Schwerpunkten am Marienplatz, am Friedensengel und im Olympiapark. Die Polizei wies noch einmal auf das von der Landeshauptstadt verhängte Böllerverbot innerhalb der Umweltzone hin. Innerhalb des Mittleren Rings darf Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung nicht gezündet werden. Dieses Verbot gilt ganztägig für den 31. Dezember 2023 und den 1. Januar 2024.

Böllerverbote unbedingt beachten

Noch strenger sind die Regeln für Teile der Innenstadt. In der Fußgängerzone vom Stachus über den Marienplatz bis zum Viktualienmarkt ist jegliches Feuerwerk verboten. Das Verbot tritt an Silvester um 21 Uhr in Kraft und gilt bis Neujahr um zwei Uhr. Auch das Mitführen von Pyrotechnik ist dort in dem Zeitraum verboten. Einzige Ausnahme: Für Anwohnerinnen und Anwohner gilt das Transportverbot nicht. Die Stadt hat am Rand der Fußgängerzone Piktrogrammschilder aufgestellt, die auf das Feuerwerksverbot hinweisen.

Die Polizei hat angekündigt, Verstöße gegen die Verbote konsequent zu verfolgen. Feiernde, die gegen die Verbote verstoßen, riskieren eine Geldbuße. Sollten Aktionen ausufern, kann den Verantwortlichen sogar eine Freiheitsstraße drohen. Wer zum Beispiel absichtlich mit Raketen auf Menschen schießt und diese verletzt, macht sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig, so die Polizei.

Mit Informationen von dpa, AFP und KNA.