Warnung vor Dauerregen in Teilen Bayerns

Angespannte Hochwasserlage in Niedersachsen

In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Lage teils weiter angespannt. Eine Verschärfung ist nach Behördenangaben aber zunächst nicht zu erwarten - im neuen Jahr könnten Flusspegel lokal jedoch wieder steigen. Jedoch müssen sich in Oldenburg weitere rund 600 Menschen nach Angaben der Stadt auf eine Evakuierung vorbereiten. Ein Deichbruch könne dort nicht ausgeschlossen werden, teilte die Stadt am Sonntagnachmittag mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte bei einem Besuch von Hochwassergebieten in Niedersachsen den Zusammenhalt. "Das Wetter, die Natur fordern uns heraus", sagte der SPD-Politiker am Silvestersonntag in Verden. "Deshalb ist es wichtig, dass wir im Land zusammenhalten. Überall geschieht das auch durch die zuständigen Organisationen, die Polizei, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, auch die Bundeswehr hat ihre Unterstützung zur Verfügung gestellt."