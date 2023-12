Nahost-Ticker: Macron setzt sich für "dauerhafte Feuerpause" ein

07.17 Uhr: Israels Außenminister droht Hisbollah-Führer Nasrallah

Israels Außenminister Eli Cohen hat Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah angesichts der Auseinandersetzungen zwischen der Schiitenmiliz und israelischen Truppen an der Nordgrenze zum Libanon direkt gedroht. Nasrallah "muss verstehen, dass er der Nächste ist", sagte Cohen am Mittwoch bei einem Besuch im Grenzgebiet. Tags zuvor waren bei einem Angriff der Hisbollah im Norden Israels elf Verletzte gemeldet worden.

Die Hisbollah müsse einen im Jahr 2006 von den UN vermittelten Waffenstillstand einhalten, der die Miliz zum Rückzug aus dem Grenzgebiet verpflichte, mahnte Cohen. Israel werde sich bemühen, die diplomatische Option auszuschöpfen. "Wenn das nicht funktioniert, liegen alle Optionen auf dem Tisch", ergänzte der Außenminister.

07.10 Uhr: Macron setzt sich für "dauerhafte Feuerpause" ein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu erneut für eine "dauerhafte Feuerpause" im Gazastreifen eingesetzt. Frankreich werde sich in den kommenden Tagen zudem in Zusammenarbeit mit Jordanien um "humanitäre Einsätze" im Gazastreifen bemühen, erklärte das französische Präsidialamt nach dem Telefongespräch am Mittwoch.

Macron habe in dem Telefonat mit Netanjahu die "Notwendigkeit" unterstrichen, "mit Hilfe aller regionalen und internationalen Partner auf eine dauerhafte Feuerpause im Gazastreifen hinzuarbeiten", erklärte der Elysée-Palast. Er habe zudem seine tiefe Besorgnis "über die sehr hohen Opferzahlen" und die große humanitäre Notlage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht.

05.10 Uhr: Bisher schwerster Raketenbeschuss durch Hisbollah

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah reklamierte am Mittwoch neue Raketenangriffe auf Israel für sich. Es waren laut der Zeitung "The Times of Israel" die bisher schwersten Beschüsse nordisraelischer Städte seit dem Beginn des Gaza-Kriegs. In der Grenzstadt Kiriat Schmona seien mehrere Gebäude beschädigt worden, teilte die israelische Polizei mit. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Bei israelischen Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon starben am selben Tag dagegen drei Menschen, unter ihnen ein Hisbollah-Kämpfer, meldete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006.

"Bislang wurde die Kampagne hier korrekt und sorgfältig durchgeführt, und so muss es auch weiterhin sein", sagte Israels Generalstabschef. "Unsere erste Aufgabe ist es, die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bewohner im Norden wiederherzustellen, und das wird Zeit brauchen", erklärte dazu Armeesprecher Hagari.

05.08 Uhr: Sorge vor Eskalation im Nahen Osten

Die wachsenden Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon erhöhen die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Angesichts deutlich zunehmender Angriffe der proiranischen Schiiten-Miliz aus dem Libanon sei die Armee inzwischen in "sehr hoher Bereitschaft", sagte Israels Generalstabschef Herzi Halevi laut einer offiziellen Mitteilung bei einem Besuch des Armeekommandos im Norden Israels. "Heute haben wir eine Reihe von Plänen für verschiedene Eventualitäten gebilligt, und wir müssen darauf vorbereitet sein zuzuschlagen, falls nötig", sagte Halevi.

05.07 Uhr: Israel kämpft an mehreren Fronten

Während Israels Armeeführung die Kampfeinheiten im Süden des Gazastreifens weiter verstärkt, hat sie ihre Soldaten an der Grenze zum Libanon wegen bedrohlich zunehmender Attacken der Hisbollah in "sehr hohe" Alarmbereitschaft versetzt. Im Süden Gazas kämpfe man gegen die islamistische Hamas nun "in mehreren Schlüsselgebieten" und habe in der Stadt Chan Junis die Operation ausgeweitet, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. "Wir haben heute eine weitere Brigade in dieses Gebiet entsandt und operieren dort weiter mit neuen Methoden der Kriegsführung über und unter der Erde", sagte er mit Bezug auf das Tunnelnetzwerk der Hamas.

05.03 Uhr: WHO - Zehntausende suchen in Gaza Schutz in Kliniken

In den wenigen noch funktionierenden Krankenhäusern suchen Zehntausende Zivilisten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO Schutz vor den Kriegshandlungen. Im Schifa-Spital in der Stadt Gaza drängten sich 50.000 Menschen zusammen, im Al-Amal-Spital im südlichen Gazastreifen 14.000, teilte die WHO auf X mit. Sie berief sich auf ein Team vor Ort. Von unabhängiger Seite ließen sich die Zahlen zunächst nicht überprüfen.

"Diese erzwungene Massenbewegung von Menschen wird zu mehr Überfüllung und einem gesteigerten Risiko für Infektionskrankheiten führen und die Verteilung von humanitärer Hilfe noch schwieriger machen", zitierte die Mitteilung einen WHO-Mitarbeiter vor Ort.

01.55 Uhr: Über 60 Festnahmen bei pro-palästinensischen Protesten auf US-Flughäfen

Bei pro-palästinensischen Demonstrationen auf den Flughäfen von Los Angeles und New York sind nach Polizeiangaben mehr als 60 Menschen festgenommen worden. Allein in Los Angeles, wo die Demonstranten laut Polizei randalierten, wurden 36 Personen verhaftet.

"Die Demonstranten warfen einen Polizisten zu Boden, blockierten eine Straße zum Flughafen mit Bauschutt, Straßenschildern, Ästen und Betonblöcken und griffen unbeteiligte Passanten in ihren Fahrzeugen an", erklärt die Polizei.

Auf der anderen Seite des Landes wurden nach Polizeiangaben 26 Personen wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Verkehrsbehinderung am Flughafen JFK in Queens in Gewahrsam genommen worden. Lokalen Medienberichten zufolge trugen die Demonstranten Transparente mit Aufschriften wie "Freiheit für Palästina", die sich gegen die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen in den vergangenen elf Wochen richteten.

01.55 Uhr: Israelischer Botschafter warnt vor Anschlägen der Hamas in Deutschland

Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, hat vor Anschlägen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Deutschland gewarnt. "Dass die deutschen Behörden einen Anschlag früh verhindern konnten, mag beruhigend klingen", sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es zeige aber auch: "Die Handlanger der Hamas sind längst in Deutschland angekommen. Deutschland muss wachsam bleiben: Der internationale Terrorismus rüstet ständig auf – auch während der Feiertage."