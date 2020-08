Faktenfuchs: Infraschall - Im Auto höher als am Windpark?

In der Medizin geht man davon aus, dass der Schalldruck bei Infraschall mehr als 80 Dezibel erreichen muss, um eine mögliche Auswirkung auf die Gesundheit, in diesem Fall die Herzmuskeln, zu haben. (Quelle)

Der gemessene Infraschall bei Windkraftanlagen erreicht diese Schwelle ab einem Abstand von 700 Metern im Mittelwert in der Regel nicht. Das geht aus einer Untersuchung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) von 2016 hervor.

Stefan Holzheu von BAYCEER ging es nach eigenen Angaben darum "zu zeigen, dass die Infraschallpegel von Windenergieanlagen extrem niedrig sind, verglichen mit Pegeln, denen wir uns sonst aussetzen. Gerade wenn wir über mögliche physische Effekte (z.B. Schädigungen des Innenohrs) reden, ist der Schalldruckpegel die relevante Größe."

Sind die von Holzheu gemessenen Werte realistisch?

Da der Schalldruck, der in einem Auto gemessen wird, von verschiedenen Faktoren abhängt, ist diese Frage nicht ganz leicht zu beantworten. So macht es einen Unterschied, welches Auto man fährt, wie schnell man unterwegs ist und ob das Fenster während der Fahrt offen ist oder nicht. Holzheu kommt in seinem Diesel auf eine durchschnittliche Infraschallbelastung von 95-96 Dezibel. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg kam bei Messungen im August 2016 auf eine Schallbelastung zwischen 75 und 95 Dezibel. (Quelle)

Bei einer früheren Messung im Jahr 2012 lagen die Werte bei 88 bis 94 Dezibel. (Quelle, Seite 68) Holzheus Werte sind also am oberen Ende dessen, was bisher gemessen wurde – unrealistisch sind die Zahlen aber nicht.

Sind die Auswirkungen von Infraschall während einer Autofahrt und durch ein Windrad vergleichbar?

"Das Geräusch im Auto ist eher gleichmäßig, während beim Geräusch einer Windenergieanlage noch eher der impulshaltige Charakter durch den Flügelschlag hinzukommt", schreibt Detlef Krahé auf eine Anfrage von BR24. Der Ingenieur führte 2014 für das Umweltbundesamt eine "Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall" durch.

Die Impulsartigkeit des Infraschalls entstehe, wenn ein Rotorblatt den Turm passiere. Dann komme es zu Schallspitzen. Bei einer Umdrehung kommt es zu drei Flügelschlägen.

Holzheu gehe von einer "rein physikalischen Wirkung des Infraschalls" aus, vermutet Krahé: "So, als ob der Infraschall direkt mechanisch zu einer Schädigung führt. Diese Annahme dürfte aber kaum zutreffen."

Wie sehr jemand unter Infraschall leide, hänge nämlich von mehreren Faktoren ab, schreibt auch Thomas Myck, Experte für Lärmwirkungen beim Umweltbundesamt, auf BR24-Anfrage. Neben akustischen Faktoren wie der Pegelhöhe, der Frequenz und der Dauer des Tons, spielten dabei auch nicht-akustische Faktoren eine Rolle. Das sind vor allem individuelle Eigenschaften "wie das Lärmbewältigungsvermögen, die Einstellung zur Lärmquelle oder die Lärmempfindlichkeit".

Schallpegel und Entfernung zu Windrad entscheidend

Die oben erwähnte Studie des LUBW von 2016 geht davon aus, dass bereits ab einer Distanz von 700 Metern zum Windrad der "gemessene Infraschallpegel nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht" sei. "In dieser Entfernung wird der Infraschall im Wesentlichen vom Wind und nicht von den Anlagen erzeugt." Sprich: Der Infraschall des Windrades ist vom allgemeinen Grundrauschen nicht mehr zu unterscheiden.

In Bayern verhindert die sogenannte 10H-Regelung das Errichten von Windkraftanlagen in der Nähe von Wohnbebauungen. Die Regelung sieht vor, dass im Umkreis der zehnfachen Höhe des Windrades keine Wohnhäuser stehen dürfen. Windräder der neuesten Generation weisen eine Nabenhöhe von teilweise mehr als 100 Metern auf. Dies bedeutet, dass sich im Umkreis von rund einem Kilometer keine Wohnhäuser befinden dürfen.

Eine Untersuchung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) kam jedoch 2014 zu dem Ergebnis, dass die Infraschallbelastung vor allem in den Spitzen zum Teil deutlich über den Untersuchungen des LUBW lag. Der Grund: Die Messungen des LUBW nahmen einen Mittelwert des gesamten Schalles. Die BGR-Untersuchung untersuchte stattdessen die Spitzenwerte des Infraschall bei einzelnen Windkraftanlagen. (Quelle)

Grundsätzlich jedoch sei ein Vergleich von Windrad und Pkw, wie ihn Wissenschaftler Holzheu anstellt, "nicht sachgerecht", so Thomas Myck: Während eine Autofahrt zu Verwandten eine freiwillige Entscheidung sei, hätten Anwohner von Windenergieanlagen "keine Wahlmöglichkeit und befinden sich in einer Situation, in der sie sich einer wahrgenommenen dauerhaften Belastung nicht entziehen können." Auch dieses Gefühl könne einen Einfluss auf das Ausmaß der Schallwirkung haben.

Detlef Krahé argumentiert ähnlich. Auch wenn die Wirkung von Infraschall auf den Menschen noch nicht abschließend erforscht sei: "Die wesentliche Wirkung dürfte auf neuronaler Ebene stattfinden und damit das mentale Wohlbefinden stark beeinflussen". Deshalb sei auch die Situation entscheidend, in dem sich der Betroffene gerade befindet. Viele Anwohner von Windparks klagen zum Beispiel über Schlafprobleme.

Reelle Krankheit, somatische Ursachen?

In der aktuellen Forschung geht man davon aus, dass die beobachteten Gesundheitsschäden (häufig genannt: Schlafstörung, Kopfschmerzen, Seh- und Hörschäden) durch Infraschall auf einen "somatischen Ursprung" zurückzuführen sein könnten. Das heißt, dass körperliche Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen zwar tatsächlich vorliegen, die Gründe dafür aber nicht organisch nachgewiesen werden können. Anders ausgedrückt: Wer davon überzeugt ist, dass Infraschall krank macht, könnte genau an dieser Sorge nachweislich erkranken. In der Medizin spricht man hier von einem Nocebo-Effekt, analog zum Placebo-Effekt. (Quelle)

Laut Umweltbundesamt gibt es bisher "keine konsistente Evidenz dafür, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschallemissionen von Windenergieanlagen verursacht werden". Zugleich betont das Amt: "Derzeit fehlen noch Langzeitstudien, die über chronische Effekte nach langjähriger niederschwelliger Infraschallbelastung Aufschluss geben könnten." (Quelle)

Fazit

Infraschall, also Schallwellen unter 20 Hertz, gibt es sowohl beim Autofahren, als auch bei Windkraftanlagen. Beim Autofahren kann der Infraschall deutlich höher liegen als bei Windrädern, vor allem wenn Anwohner in einem gewissem Abstand zu dem Windrad leben.

Kritiker bezeichnen den Vergleich zwischen Autofahrt und Windkraftanlagen als unseriös. Die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem auch davon, ob das Geräusch gleichmäßig oder ungleichmäßig sei, ob weitere Schallwellen vorhanden seien und ob man sich freiwillig dafür entschieden habe, oder - wie im Falle der Windkraft - dem nicht ausweichen könne..

Der Bayreuther Wissenschaftler betont auf Nachfrage, dass es ihm darum ginge, zu zeigen, dass die Infraschallbelastung von Windrädern nur ein Bruchteil dessen ist, was sich bei Autobahnfahrten messen ließe. Er unterstreicht ebenfalls, dass die gemessenen Infraschall-Werte im Wagen unter der schädigenden Grenze von 80 dB liegen.

Unklar ist weiterhin, ob oder welche gesundheitlichen Schäden Infraschall tatsächlich nach sich zieht. Zahlreiche Anwohner*innen in der Nähe von Windkraftanlagen klagen über Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme und weitere Symptome. Laut dem Umweltbundesamt ist nicht belegt, dass diese durch Windenergieanlagen verursacht werden. Dennoch betont das Amt, dass es keine Langzeitstudien gibt. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Probleme somatische Ursachen haben.

