Faktenfuchs: Wahlarena mit SPD, AfD und Freien Wählern im Check

Abwandern deutscher Industrie ins Ausland

Die Behauptung:

Markus Buchheit, AfD: "Also die Wirtschaft … Miele, Stihl und so weiter – alle schon raus aus dem Land."

Der Kontext:

Nach einer Frage zum Klimaschutz kam Buchheit auf den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sprechen und sagte: "Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dorthin, alles zu unternehmen, uns zu deindustrialisieren jetzt gerade." Direkt im Anschluss sagte er, Miele und Stihl seien "schon raus aus dem Land", als Beispiele für die These.

Richtig oder falsch?

Falsch. Die Industrieunternehmen Miele und Stihl, die bereits seit vielen Jahren Standorte bzw. Werke im Ausland haben, haben Deutschland nicht verlassen. Miele plant, Stellen aus Deutschland nach Polen zu verlagern - es sind jedoch keine Pläne bekannt, den Standort Deutschland komplett aufzugeben. Stihl hatte zuletzt betont, keinen Abzug aus Deutschland zu planen.

Die Fakten:

Miele, Hersteller von Haushaltsgeräten, und der Motorsägenhersteller Stihl sind nicht "schon raus aus dem Land", wie Buchheit behauptet. Korrekt ist, dass das Gütersloher Unternehmen Miele Anfang des Jahres angekündigt hat, weltweit rund 2.000 Stellen zu streichen. 700 Stellen in der Waschmaschinenmontage sollen von Gütersloh nach Polen verlagert werden.

Miele betreibt neben dem Hauptstandort in Gütersloh nach eigenen Angaben momentan noch sieben weitere Werke in Deutschland, etwa in Bielefeld, Lehrte und Euskirchen. Im Jahr 2022 arbeiteten nach Firmenangaben rund 23.000 Menschen bei Miele, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Selbst mit einer Abwanderung eines Teils der Produktion wäre Miele damit nicht "raus aus dem Land".

Miele verlagert außerdem nicht erst jetzt Teile der Produktion in andere Länder oder baut außerhalb von Deutschland Produktion auf. Das Unternehmen betreibt schon länger Werke im Ausland, etwa in Tschechien (seit 2004, rund 2.000 Beschäftigte) oder Rumänien (seit 2009, rund 320 Beschäftigte).

Ähnlich international geht es beim Motorsägenhersteller Stihl aus Waiblingen bei Stuttgart zu. Neben acht Werken in Deutschland mit rund 6.000 Mitarbeitern produziert Stihl unter anderem auch in den USA, Brasilien, China - und in der Schweiz. Über ein mögliches Abwandern der Firma in die Schweiz wurde Anfang des Jahres in Medien spekuliert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Nikolas Stihl hatte den Standort Deutschland kritisiert und Überlegungen hinsichtlich einer Produktionsverlagerung ins Nachbarland Schweiz geäußert. Ein geplantes Werk im baden-württembergischen Ludwigsburg wurde zudem gestrichen.

Was für einige als sichere Verabschiedung von Deutschland galt, war jedoch keine ausgemachte Sache. Im März sagte eine Stihl-Sprecherin gegenüber "t-online", dass eine Abwanderung des Unternehmens aus Deutschland nicht geplant sei, auch eine teilweise Verlagerung sei zu diesem Zeitpunkt nicht geplant. Ende April bekräftigte der Stihl-Chef Michael Traub laut dem "Südkurier" den Verbleib in Deutschland: "Wir planen keine Verlagerung in die Schweiz."

Will die AfD raus aus der EU?

Die Behauptung:

Markus Buchheit, AfD: "(...) das wird ja auch immer wieder vorgetragen, es sei jetzt so, dass die AfD sofort aus der EU raus will, das ist ja so nicht der Fall. Sondern es steht ja auch drin, es ist die Ultima Ratio, also die letzte Möglichkeit, für den Fall, dass wir keine Reformen mehr durchführen können in der EU."

Der Kontext:

Ein Zuschauer sagte zu Buchheit, beim Lesen des Wahlprogramms sei er auf den Punkt gestoßen, dass die AfD dafür sei, aus der EU auszutreten und stattdessen Wirtschaftsabkommen mit anderen Ländern einzugehen.

Richtig oder falsch?

Aktuell nicht richtig. Es gibt in den Programmen der AfD und in den Äußerungen ihrer Politikerinnen und Politiker unterschiedliche Aussagen zu einem Austritt Deutschlands aus der EU. Die Behauptung von Markus Buchheit ähnelt den Aussagen im Grundsatzprogramm der AfD von 2016. Allerdings hat die Partei im letzten Bundestagswahlprogramm und im jetzigen Europawahlprogramm klar geschrieben, dass sie die EU auflösen will.

Die Fakten:

Die Aussage von Markus Buchheit ist ähnlich wie jene im AfD-Grundsatzprogramm. Dort steht: "Sollten sich unsere grundlegenden Reformansätze im bestehenden System der EU nicht verwirklichen lassen, streben wir einen Austritt Deutschlands oder eine demokratische Auflösung der Europäischen Union und die Neugründung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an."

Allerdings wurde das Grundsatzprogramm im Jahr 2016 geschrieben. Seitdem hat die AfD ihre Absichten geändert und möchte laut ihren Wahlprogrammen aus der EU austreten und eine andere europäische Staatengemeinschaft gründen. Im Bundestagswahlprogramm von 2021 steht: "Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig."

Dieselbe Position vertritt die Partei auch in ihrem Programm zur aktuellen Europawahl. Darin heißt es: "Wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt. Daher streben wir einen ‘Bund europäischer Nationen’ an, eine neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt ist."

In der Öffentlichkeit äußerten sich einige AfD-Politiker widersprüchlich zu den Wahlprogrammen. So äußerte sich etwa die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel im Januar 2024 laut Handelsblatt ähnlich wie Buchheit. Danach sei ein EU-Austritt erst eine Option, wenn Reformen nicht möglich seien.

Spitzenkandidat Maximilian Krah hat sich Medienberichten zufolge bereits im vergangenen Jahr gegen einen EU-Austritt ausgesprochen, nachdem bei der Wahl der Spitzenkandidaten derartige Forderungen aufgekommen waren. Dass es bei AfD-Politikern dabei wohl keinen Konsens gibt, zeigt auch das Beispiel der Europaabgeordneten Christine Anderson, die sich seit Jahren immer wieder für einen "Dexit" ausspricht.