ARD-DeutschlandTrend zur Europawahl: Union klar vorne

In zehn Tagen ist Europawahl in Deutschland. Das Interesse daran ist seit Beginn des Monats gewachsen: Aktuell sagen 62 Prozent der Wahlberechtigten, dass sie sich sehr stark oder stark für die Wahl zum Europäischen Parlament interessieren – das sind 13 Punkte mehr im Vergleich zu Anfang Mai. 36 Prozent interessieren sich weniger oder gar nicht dafür – 12 Punkte weniger. Damit liegt das Interesse an der Europawahl ungefähr auf demselben Niveau wie vor fünf Jahren, als die vergangene Wahl zum Europäischen Parlament stattgefunden hat.

Thema Friedenssicherung an erster Stelle

Der Blick auf die Themen, die bei der Wahlentscheidung die größte Rolle spielen, hat sich allerdings verschoben, schließlich findet die Wahl in einem anderen Umfeld statt: Nach der Corona-Pandemie beschäftigte die EU vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dementsprechend nennen die Wahlberechtigten an erster Stelle das Thema Friedenssicherung (26 Prozent, +4 im Vgl. zu Mai 2019). An zweiter Stelle folgt soziale Sicherheit (23 Prozent; +3), an dritter Stelle mit 17 Prozent (+5) Zuwanderung. Das wichtigste Thema aus 2019 – Klima- und Umweltschutz – wird aktuell nur von 14 Prozent (-9) genannt; 13 Prozent (+3) sagen, dass das Thema Wirtschaftswachstum für ihre Wahlentscheidung die größte Rolle spielt.

Wenn man bei dieser Frage nach Parteianhängern unterscheidet, so wird deutlich, welche Partei aus Sicht der Wählerinnen und Wähler besonders stark für ein Thema steht: 52 Prozent der Grünen-Anhänger nennen Klima- und Umweltschutz; 46 Prozent der AfD-Anhänger Zuwandern; 37 Prozent der BSW-Anhänger Friedenssicherung. Von den SPD-Anhängern werden vor allem die Themen soziale Sicherheit (35 Prozent) und Friedenssicherung (32 Prozent) genannt; von den Unions-Anhängern die Friedenssicherung (28 Prozent), die soziale Sicherheit (22 Prozent) und das Wirtschaftswachstum (20 Prozent).