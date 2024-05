Unwetter-Warnung: Starker Dauerregen in Teilen Bayerns

Vor allem in der Südosthälfte Deutschlands kommt es am Wochenende wohl zu starken Regenfällen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor "heftigem und ergiebigem Regen" in fast ganz Bayern: "Mit einem vom östlichen Alpenhauptkamm nach Polen ziehenden Tief tritt von Freitag bis Sonntag ergiebiger/extrem ergiebiger und teils gewittriger Dauerregen auf. Die Niederschlagsmengen liegen zwischen 50 und 120, lokal bei bis zu 150 Litern pro Quadratmeter in etwa 48 Stunden", heißt es wörtlich in der Warn-Meldung. Sie gilt für große Teile des Südens und Westens von Bayern. Überflutungen und Hochwasser seien bei diesen Regenmengen wahrscheinlich, die Böden seien gesättigt. Gefahren sind laut dem DWD verbreitete Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern, Aquaplaning, gegebenenfalls abgeschnittene Gebiete und mögliche Erdrutsche.

Extremes Unwetter vom Allgäu bis nach Mittelfranken

Betroffen sind etliche Landkreise in allen Regierungsbezirken Bayerns. Die Schwerpunkte sind Franken, Schwaben und das Allgäu sowie auch das Erzgebirge und der Thüringer Wald. "In diesem Bereich erwarten wir innerhalb von 48 Stunden Niederschlagsmengen von 100 Litern pro Quadratmeter", sagte der DWD-Meteorologe Nico Bauer.

Vom Allgäu bis nach Mittelfranken sei sogar mit extremem Unwetter und Niederschlagsmengen von stellenweise bis zu 150 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Auch andere Bundesländer erwarten starke Niederschläge.

Feuerwehren in Mittelfranken sehen sich gut vorbereitet

Trotz der amtlichen Unwetterwarnung der Warnstufe 3 bleiben die Feuerwehren in Mittelfranken vorläufig gelassen. Mit übermäßigen Überflutungen rechne man weder im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, noch in Nürnberg. "Wir haben keine größeren Vorbereitungen laufen", sagte etwa Rainer Weiskirchen, Kreisfeuerwehrsprecher in Neustadt/Aisch. Die rund 5.000 Feuerwehrleute im Landkreis seien dank regelmäßiger Übungen gut auf mögliche Hochwasser-Szenarien vorbereitet. "Technik und Material stehen immer bereit." Gleiches gelte in Nürnberg, so Volker Pöll, diensthabender Direktionsdienst an der Integrierten Leitstelle. Sollten Keller und Unterführungen doch stärker volllaufen, als erwartet, würde die Stadt eine Bereitschaft ins Leben rufen. Die Feuerwehr würde dann eventuell Einsatzkräfte nachalarmieren. Pöll appellierte an die Bürger, besonnen zu bleiben. "Und man kann auch vieles in Eigenregie erledigen. Eine Pumpe für den Keller kaufen, zum Beispiel."

Generell gilt: Läuft der Keller voll, sollte man erst die Sicherung herausnehmen. Das Wasser könnte unter Strom stehen. Was sich selbst aufwischen lässt, sollten Betroffene selbst erledigen und nur bei größeren Mengen die Feuerwehr alarmieren. Besondere Vorsicht gilt bei Unterführungen: "Da verschätzt man sich schnell mal", so Weiskirchen. Menschen, die aus ihren vollgelaufenen Autos gerettet werden müssen, würden die Feuerwehr im Ernstfall unnötig zusätzlich belasten. Deshalb appelliert Pöll: "Fahren Sie bitte den Umweg, sobald Wasser in der Unterführung steht."

Auswirkungen auf Veranstaltungen befürchtet

Die Wetterprognose beschäftigt auch die Veranstalter von Festivals wie dem Würzburger Africa-Festival, das heute Vormittag begonnen hat und bis Sonntag dauert. Es gilt als Europas größtes und ältestes Festival für afrikanische Musik und Kultur. An einen Abbruch wegen der Wetter-Vorhersage denkt bis jetzt niemand. Die Veranstalter haben die Wetter-Vorhersagen im Blick und sind gewappnet. Festival-Organisator Stefan Oschmann: "Bei uns muss niemand im Regen stehen, weil wir beide Bühnen überdacht haben." Bei der großen muschelförmigen Haupt-Bühne reicht das Dach auch über einen Teil des Publikums. Die Stände im Basar sind auch in Zelten, genau wie der Kinder-Bereich. Den Empfang für die Ehrengäste, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) oder mehrere Botschafter aus afrikanischen Ländern, können die Veranstalter heute Abend kurzfristig in ein Zelt verlegen.

Wann lassen die heftigen Niederschläge wieder nach?

Am Sonntag beruhigt sich die Dauerregenlage dann wieder, die Niederschläge verlagern sich in Richtung Südosten. "Spätestens am Sonntagabend lässt dann auch der Niederschlag südlich der Donau nach", sagte Bauer. In Rheinland-Pfalz und im Saarland, wo es zuletzt größere Hochwasser gab, sei mit keinen großen Regenmengen zu rechnen.

Mit Informationen von dpa