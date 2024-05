Faktenfuchs: Der BR24 Wahl-Talk zur Europawahl im Faktencheck

Stephan Protschka, Landesvorsitzender der AfD in Bayern und Bundestagsabgeordneter

Die Behauptung:

"Ich kann die Änderungen [er meint Klimaveränderungen, Anm. der Redaktion] nicht verändern als Mensch. Vier Prozent liegt an der Menschheit der Veränderung des Klimas. (...) Vier Prozent. 96 Prozent davon macht die Umwelt selbst."

Richtig oder falsch?

Falsch. Es stimmt nicht, dass der Mensch keinen Einfluss auf den Klimawandel hat.

Die Fakten:

Die vier Prozent, die Protschka erwähnt, beziehen sich - das legt seine Aussage nahe - auf den angeblichen Anteil des jährlichen CO2 in der Luft, den der Mensch verursacht. Diese Zahl ist falsch, weil die zugrundeliegende Berechnung außer Acht lässt, dass die Natur das CO2, das sie ausstößt, auch wieder aufnimmt. Sie wurde unter anderem von einem Sachverständigen in einer Sitzung des Umweltausschusses im Bundestag 2019 zitiert, der den menschengemachten Klimawandel leugnete. Den Sachverständigen hatte die AfD eingeladen.

Die vier Prozent sind das Ergebnis, das man erhält, wenn man das CO2, das der Mensch jährlich verursacht, ins Verhältnis zum jährlichen CO2-Ausstoß der Natur setzt. Die Berechnung ignoriert aber, dass die Natur das von ihr produzierte CO2 auch komplett wieder aufnimmt (zum Beispiel durch Pflanzen und Ozeane). Im Gegensatz dazu kann das vom Menschen verursachte zusätzliche CO2 nicht kompensiert werden. Die Berechnung ist deshalb "sinnlos", wie ein Mitarbeiter des Umweltbundesamtes dem #Faktenfuchs per Mail erklärte.

Der natürliche CO2-Kreislauf sorgte lange dafür, dass die Menge an CO2 in der Atmosphäre konstant blieb. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat über Jahrtausende den Maximalwert von 280 ppm nicht überschritten. Die Einheit "ppm" steht für "parts per million", also CO2-Moleküle pro eine Million Luft-Moleküle. Das änderte sich erst mit dem Beginn der Industrialisierung, also ungefähr in den vergangenen 250 Jahren. Seither ist der CO2-Wert in der Atmosphäre auf etwa 420 ppm gestiegen. Der Anteil des Menschen ist die Differenz zwischen dem derzeitigen CO2-Gehalt in der Atmosphäre und dem über Jahrtausende vorherrschenden natürlichen Maximalwert von 280 ppm. Rund ein Drittel des derzeitigen CO2-Gehalts in der Atmosphäre ist entsprechend vom Menschen verursacht.

Dieses Drittel ist dafür verantwortlich, dass sich das Klima verändert. Es geht also darum, die CO2-Menge, auf die der Mensch einen Einfluss hat, zu senken.

Alle Details dazu finden Sie in diesem Faktencheck.