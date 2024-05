Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Scholz fordert schrittweise Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, den Mindestlohn in Deutschland in zwei Schritten auf 15 Euro zu erhöhen. In einem ersten Schritt solle auf 14 Euro, später dann auf 15 Euro aufgestockt werden.