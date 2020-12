Corona-Ticker: Diakonie fordert Impfung pflegender Angehöriger

09.59 Uhr: Musikrat ruft zum Balkon- und Fenstersingen an Heiligabend auf

Der Bayerische Musikrat ruft dazu auf, an Heiligabend gemeinsam ein Zeichen für Musik zu setzen. Zusammen zu musizieren und zu singen sei dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht einfach gewesen, teilte der Musikrat mit. Man rufe nun mit der Aktion zu Solidarität auf und wolle so ein gemeinschaftliches Musikerlebnis schaffen. Am 24. Dezember um 15 Uhr sollen sich daher möglichst viele Menschen auf ihren Balkon oder auch an ein offenes Fenster stellen und zuerst "Alle Jahre wieder" und dann "O du fröhliche" spielen. Alle Noten und Texte für Sänger, Bläser und Streicher stellt der Musikrat auf seiner Homepage kostenlos zum Download zur Verfügung.

09.54 Uhr: Nürnberger Hochschule bittet um Spenden für Studentinnen und Studenten

Die erneuten Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie können für Studentinnen und Studenten bedeuten, dass ihr Studium in Gefahr ist, fürchtet die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN). Sie wiederholt daher ihre Hilfsaktion "Stiften Sie Bildung", die sie im Sommer bereits einmal durchgeführt hat, teilte die Präsidentin der Hochschule, Barbara Städtler-Mach, mit. Sponsoren oder Privatpersonen sollen Studierenden finanziell helfen, die wegen der Pandemie ihren Nebenjob beispielsweise in der Gastronomie, auf Messen oder als Nachhilfelehrer verloren haben. Mit einmal 3.000 Euro könne ein Betroffener für zwölf Monate seinen ausgefallenen Nebenjob überbrücken, hieß es in einem Schreiben, das an Freunde der Hochschule und an ehemalige Studierende gegangen ist. Die Hochschule wirbt bis zum 7. Januar um Spender.

09.30 Uhr: Frankreich startet Impfkampagne am Sonntag

Frankreich will am kommenden Sonntag mit Impfungen beginnen. Die ersten Einheiten sollten Risikogruppen wie der der älteren Bevölkerung verabreicht werden, schreibt Gesundheitsminister Olivier Veran auf Twitter. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird voraussichtlich heute noch über die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer entscheiden, der bereits in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern zum Einsatz kommt. Noch vor Weihnachten wird damit gerechnet, dass auch die EU-Kommission grünes Licht gibt.

09.05 Uhr: Russland meldet mit 29.350 Neuinfektionen Höchstwert

In Russland melden die Behörden 29.350 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie nie zuvor. Rund 7.800 der nachgewiesenen Ansteckungsfälle fallen allein in der Hauptstadt Moskau an. Insgesamt wurden seit Beginn der Epidemie in dem Land mehr als 2,8 Millionen Fälle registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 493 auf 51.351.

08.55 Uhr: Nordische Länder und Türkei stoppen Flugverkehr aus Großbritannien

Nach dem Auftreten einer neuen Variante des Coronavirus wollen auch Dänemark, Schweden und Finnland keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr landen lassen. Norwegen wollte im Laufe des Montagvormittags entscheiden. Auch in Schweden sollte der formelle Beschluss im Laufe des Tages gefasst werden. Das teilten die Behörden der Länder mit. Auch die Türkei stoppte alle Großbritannienflüge. Die in Großbritannien aufgetauchte Variante von SARS-CoV-19 ist nach Schätzungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bis zu 70 Prozent ansteckender als die Standardvariante.

08.24: Diakonie fordert, pflegende Angehörige rasch zu impfen

Die Diakonie Deutschland fordert eine schnelle Impfung pflegender Angehöriger gegen das Coronavirus. "Es ist richtig, die vulnerablen Gruppen, deren behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflegerinnen und Pfleger zuerst zu impfen", sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der "Augsburger Allgemeinen" und fügte hinzu: "Man muss aber wissen, dass 70 Prozent der zu pflegenden Menschen von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden. Diese Menschen müssen wir auch impfen."

Lilie sprach von einem "riesengroßen familiären Netzwerk", das jeden Tag für die Versorgung der größten Gruppe der Pflegebedürftigen unbemerkt vom Rampenlicht Sorge trage. Das müsse "ganz schnell in den Fokus der Debatte kommen". Nach der für den Tagesverlauf erwarteten europäischen Zulassung des Impfstoffs der Firmen Biontech/Pfizer wird für den 27. Dezember mit dem Impfstart in Deutschland gerechnet.