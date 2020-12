Corona-Ticker Oberfranken: Ochsenkopf Winterwandertage abgesagt

16.30 Uhr: LGL meldet 252 Corona-Neuinfektionen in Oberfranken

In Oberfranken sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden weitere 252 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben (Stand: 21.12.20, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen sind vier weitere Personen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle in Oberfranken stieg damit auf 484. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Oberfranken 236,35. Der Durchschnittswert in Bayern liegt bei 218,98. Insgesamt haben sich in Oberfranken seit Beginn der Pandemie 19.508 Personen mit dem Coronavirus infiziert, bayernweit sind es 280.018. Bislang sind 5.694 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben.