Corona-Ticker Mittelfranken: Polizei löst Feiern auf

6.30 Uhr Polizei löst am Wochenende Feiern auf

Die Polizei hat am Wochenende Feiern in Mittelfranken aufgelöst. Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte in der Nacht zum Sonntag (20.12.20) zu einer Wohnung in Nürnberg-Maxfeld gerufen worden, weil dort laute Musik gespielt wurde. Die Mieterin feierte dort mit vier Gästen. Einer der Gäste beleidigte die Polizisten und wollte sich nicht ausweisen. Als ihn die Beamten durchsuchen wollten, schlug und trat er nach ihnen, so dass sie leichte Verletzungen erlitten. Der Partygast muss sich nun wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. In Ansbach hat die Polizei am Samstagnachmittag die Feier zu einem 50. Geburtstag aufgelöst. Acht Erwachsene aus drei Haushalten hatten gemeinsam in einem Mehrfamilienhaus gefeiert. Die Betroffenen müssen nun mit Bußgeldanzeigen rechnen, weil sie gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben.