Corona-Ticker Unterfranken: Kickers kritisieren Liga

10.35 Uhr: Weihnachtsaktion für Angehörige von Heimbewohnern in Aschaffenburg

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) organisiert in Aschaffenburg eine Weihnachtsaktion für die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung. Besucher brauchen derzeit ein negatives Corona-Testergebnis und können sich an Heilig Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen testen lassen. Sofern die Einrichtungen nicht selbst Testungen für Besucher anbieten, werden an den folgenden Standorten Schnelltests angeboten: im BRK Lehrsaalgebäude, im Sitzungssaal des Rathauses Großostheim, bei der BRK Bereitschaft in Sailauf, im Haus Effata in Goldbach sowie in der Festhalle in Kahl am Main. Die Testzeiten sind laut Landratsamt am 24., 25., und 26.12.2020 jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr. Wer sich im Rahmen der Weihnachtsaktion testen lassen möchte, muss mit einer Bestätigung der entsprechenden Einrichtung vorweisen, dass ein Angehöriger dort untergebracht ist und an Weihnachten ein Besuch der pflegebedürftigen Person geplant ist. Das Landratsamt weist darauf hin, dass das Zeitfenster zwischen Testung und Besuch sollte aus infektiologischer Sicht möglichst eng sein sollte.