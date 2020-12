Corona-Ticker Schwaben: Flüge von und nach London gecancelt

Montag, 21.12.2020

11:20 Uhr: Intensivstationen am Klinikum Memmingen sind voll - bei Bedarf kann aufgestockt werden

Die Intensivstationen am Klinikum Memmingen sind im Moment voll belegt. Das bestätigte die Klinik dem BR. Auf der Station, die nur für Covid19 Intensiv-Fälle eingerichtet wurde, sind alle acht Betten belegt. Auf der anderen Intensivstation sind alle zehn Betten belegt. "Auch trotz der momentanen Auslastung sind wir in der Lage, die Intensivkapazitäten maschinell und bettentechnisch noch deutlich auszubauen", betonte Vorstand Maximilian Mai. Es herrsche derzeit noch keine Notfallsituation.

10:50 Uhr: Flüge von und nach London am Allgäu-Airport gecancelt

Die Flüge von und nach London, die heute auf dem Flugplan des Allgäu Airports standen, sind gecancelt. Das hat der Allgäu Airport dem BR bestätigt. Gestern stand kein Flug an. Ob die Flüge am 23.12. und am 28.12. stattfinden werden, sei derzeit noch unklar.

10:40 Uhr: Reiseverbot nach GB erschwert wirtschaftliche Situation schwäbischer Firmen - aber nicht gravierend

Die IHK Schwaben spricht im Zusammenhang mit den aktuellen Reiseverboten nach Großbritannien aufgrund des Auftretens einer Coronavirus-Mutation von einem "Add-on" in einer ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation. Hätte es die Einschränkungen vor einem oder zwei Monaten gegeben, hätte sich dies für die Geschäftsbeziehungen aber noch deutlich nachteiliger ausgewirkt. In der Vorweihnachtszeit gehe es grundsätzlich ruhiger zu, die meisten Reisen zu Geschäftspartnern, Vertriebsbüros oder Tochtergesellschaften hätten schon stattgefunden. Axel Sir, der bei der IHK Schwaben den Bereich "International" leitet, betonte im Gespräch mit dem BR, der Warenverkehr bleibe von den Bestimmungen unbeeinträchtigt, "zum Glück", denn dies sei maßgeblich für die Handelsbeziehungen. Großbritannien sei als Handelspartner unter den Top 3 für schwäbische Unternehmen. Vor allem werde exportiert - unter anderem führen Autozulieferer und Molkereien Waren ins Vereinigte Königreich aus. Schon die strikten Reisevorschriften in den vergangenen Monaten hätten die Reiselust nicht eben beflügelt, sagte Sir. Quarantänefreie Reisen nach Großbritannien seien auf maximal fünf Tage beschränkt und nur in unaufschiebbaren Fällen erlaubt gewesen.

08:00 Uhr: Soldaten sollen in stark von Corona betroffenem Pflegeheim in Wertingen aushelfen

Vier Bundeswehrsoldaten sollen so bald wie möglich im Wertinger Seniorenheim aushelfen. Laut Landratsamt sollen die Soldaten im Küchendienst und in der Verwaltung tätig werden sowie hausmeisterliche Tätigkeiten übernehmen. In der Pflege direkt dürfen sie nicht eingesetzt werden. In dem Heim sind inzwischen 26 der ursprünglich 66 Bewohner verstorben. Nur fünf Bewohner sind nicht infiziert. 32 der 86 Mitarbeiter wurden positiv getestet, auch der Heimleiter ist infiziert und in Quarantäne, genauso wie die Pflegedienstleistung. Eine Seelsorgerin betreut die Mitarbeiter. Als genesen gelten inzwischen 17 der Bewohner, so Gesundheitsamtsleiterin Uta Maria Kastner. Träger des Seniorenheims ist die Stadt. Er hoffe, dass die Soldaten am Montag (21.12.20) eintreffen, so Bürgermeister Willy Lehmeier.

7:30 Uhr: Lkr. Günzburg erlässt neue Allgemeinverfügung

Ab heute dürfen im Landkreis Günzburg auch Krankenhäuser und stationäre Vorsorge- und Rehablilitations-Einrichtungen nur mehr mit einem negativen Corona-Test betreten werden. Das Ergebnis darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein, der Test selbst nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Zudem ist jeder Besucher verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. Das gilt bereits für Seniorenheime und andere soziale Einrichtungen im Landkreis. Außerdem wird auf öffentlichen Plätzen und Straßen das Abbrennen von großen Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 untersagt. Wegen der hohen Inzidenzzahlen im Landkreis soll damit verhindert werden, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern durch Verletzte aufgrund von Silvesterunfällen gebunden werden und für Menschen, die an Corona erkrankt sind oder anderweitig einer ärztlichen Behandlung bedürfen, nicht mehr zur Verfügung stehen.

7 Uhr: Im Lkr. Donau-Ries sind aktuell wieder alle Kontakte tagesaktuell nachverfolgbar

Die Nördlinger Contact-Tracerin Christina Weigel klagt über fehlende Rufnummern für die Kontaktierung von Corona-Infizierten. Diese herauszufinden, koste viel wertvolle Zeit. Nachdem die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries wieder gesunken ist, können nach Angaben des Gesundheitsamts Donau-Ries die Kontakte der Positiv-Getesteten allerdings wieder tagesaktuell nachverfolgt werden. Der Landkreis Donau-Ries hat in den vergangenen Wochen das "Contact-Tracer-Team" auf 65 Mitarbeiter aufgestockt.

Eine von ihnen ist Christina Weigel. Die gelernte Industriekauffrau arbeitet seit August im Kontaktverfolgungsteam in Nördlingen mit. Ihre Aufgabe ist es, die positiv Getesteten anzurufen, mit ihnen ihre Kontakte zu ermitteln und diese anschließend zu informieren, sie über die Quarantäneregeln aufzuklären und ihre Fragen zu beantworten. Das sei oft sehr stressig gewesen, im Moment seien sie allerdings sehr froh, die Fälle wieder tagesaktuell abarbeiten zu können. Was viel Zeit koste sei, dass die Menschen beim Test oft ihre Telefonnummern nicht angeben würden. Diese müsste man dann erst über die Hausarztpraxis oder die Polizei ermitteln.

Belastender als der Stress sei es für sie, mit Menschen über Quarantäneregeln sprechen zu müssen, wenn die gerade ihre Mutter oder Vater verloren hätten. Dann sei es schwierig, die Beerdigung zu organisieren. Kürzlich habe sie für einen Mann in Quarantäne eine Ausnahmegenehmigung für den Besuch seines Vaters im Krankenhaus ausstellen können. So habe der seinen Vater am Abend vor seinem Tod noch einmal sehen können.

Trotz aller Bemühungen reagierten einige Bürger ungehalten, vor allem, wenn das Gesundheitsamt erst anrufe, wenn sie bereits einige Tage in Quarantäne sein müssten. Sie erklärt das folgendermaßen: Wenn jemand erst einige Tage nach Symptombeginn einen Test mache, das positive Testergebnis zwar ihm, aber nicht sofort dem Gesundheitsamt zugestellt werde, dann könnte einige Zeit vergehen, bis das Amt überhaupt von dem Fall erfährt. Die Quarantäne beginne allerdings ab Beginn der Symptome. Damit könne es passieren, dass man erst am Ende der 14-tägigen Quarantänezeit erfährt, dass man eigentlich in Quarantäne hätte sein müssen.

6:30 Uhr: Mehr Möglichkeiten für Schnelltests im Lkr. Neu-Ulm

Besucher von Heimen im Landkreis Neu-Ulm bekommen weitere Möglichkeiten, während der Weihnachtsfeiertage ihre Angehörigen in den 16 Pflegeeinrichtungen sowie vier Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Landkreis Neu-Ulm treffen zu können. Weil dafür negative Corona-Tests erforderlich sind, unterstützen das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und der Landkreis Neu-Ulm durch zusätzliche Testmöglichkeiten. Laut Mitteilung des Landratsamts werden diese an den Weihnachtsfeiertagen (24.-26.12.2020) im Landratsamt in Neu-Ulm und im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen jeweils von 9-15 Uhr angeboten. Nach den aktuell geltenden Bestimmungen sind ein negativer Corona-Test und das Tragen von FFP2-Masken Voraussetzung für einen Besuch in den Pflegeeinrichtungen. Über die Feiertage gelten dabei besondere Regelungen. Vom 25. bis 27. Dezember 2020 darf das Ergebnis eines PoC-Antigen-Schnelltests höchstens 72 Stunden und das eines PCR-Tests höchstens vier Tage alt sein, so das Landratsamt. Daher würden die bestehenden Test-Angebote an den Weihnachtsfeiertagen erweitert. Das Testzentrum Weißenhorn verlängert seine Öffnungszeiten am 21. und 23.12.um jeweils eine Stunde. PCR-Testungen gibt es an beiden Tagen von 15 bis 19 Uhr. Darüber hinaus werden speziell für Besucher von Heimen zusätzlich Schnelltests angeboten. Diese finden am 23.12. von 13.00 bis 15.00 Uhr statt. Zum Test speziell für Heimbesuche sind Besuchsbescheinigungen vorzulegen, die es vorab in den Heimen gibt. Am Landratsamt Neu-Ulm und im Wolfgang-Eychmüller-Haus werden am 24., 25. und 26.12.2020 von 9.00 bis 15.00 Uhr vom BRK Schnelltests für Besucher von Heimen angeboten. Voraussetzung dafür ist eine Besuchsbescheinigung des Heimes, die vorab eingeholt werden muss. Besucherinnen und Besucher müssen unbedingt Kontakt zum jeweiligen Heim aufnehmen und sich für einen Besuch anmelden. Die Heime wiederum stellen Besuchsbescheinigungen aus. Diese Bescheinigung ist beim Testen vorzulegen. Mit der Bestätigung eines negativen Testergebnisses wird dann der Besuch im jeweiligen Heim ermöglicht.

6 Uhr: In Lindau sollen Bürger nur in dringenden Fällen ins Amt kommen

Angesichts der hohen Infektionszahlen bittet die Stadtverwaltung Lindau alle Bürger, ab sofort nur noch mit absolut dringenden Anliegen ins Bürger- und Rechtsamt zu kommen. Dringend bedeute, dass das entsprechende Anliegen nicht bis zum 11. Januar 2021 warten kann. Für einen persönlichen Besuch im Bürger- und Rechtsamt müssten triftige Gründe vorliegen. Bürger mit aufschiebbaren Anliegen sollten erst im neuen Jahr ins Amt kommen.