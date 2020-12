Warum bekomme ich noch keinen Impftermin?

Impfstoff-Lieferung Anfang Januar fällt aus

Das Gesundheitsministerium in Bayern teilte mit, dass der Freistaat in der ersten Januar-Woche kurzfristig doch keine Impfstoff-Lieferung erhält. Ministerin Huml kritisiert dafür den Bund: "Es ist für mich unverständlich." Bayerns Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek hofft auf mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit vom Bund, was die Lieferung von Corona-Impfstoffen angeht. Wenn man in den Impfzentren Termine vergeben wolle, müsse man wissen, wann welcher Impfstoff in welcher Menge zur Verfügung stehe, sagte er unter anderem B5 aktuell. Bis zum Ende des Jahres sollen rund 200.000 Impfdosen in Bayern ankommen. Bislang sind nach Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums rund 17.000 Menschen in Bayern einmal gegen das Corona-Virus geimpft.

Betrug mit falschen Anrufen zur Corona-Impfung?

Unterdessen warnt die Stadt Garching vor einer neuen Betrugsmasche. Eine Bürgerin habe einen Anruf erhalten mit der Info: Sie könne sich ab sofort impfen lassen, allerdings gegen Zahlung eines Geldbetrags.

Um ein massenhaftes Phänomen handle es sich dabei nicht, sagt die Polizei München auf BR-Anfrage. Die betroffene Garchingerin habe allerdings genau richtig gehandelt, indem sie misstrauisch blieb und bei ihrer Gemeinde nachfragte.

Die Stadt Garching rät, auf solche Anrufe nicht einzugehen. Die Impfung sei grundsätzlich kostenlos. Alle Informationen zur Impfung und zu Impfterminen würden ausschließlich per Post vom Landratsamt des Landkreises München an die in Frage kommenden Bürger verschickt und nicht per Telefon mitgeteilt.