Corona-Ticker Oberbayern: Passagiere aus Großbritannien warten

Montag, 21.12.2020

7.03 Uhr: Passagiere aus Großbritannien warten und hoffen

Am Sonntagabend ist am Münchner Flughafen noch eine Maschine der British Airways gelandet. Die Passagiere aus London wurden getestet und dürfen den Flughafen nicht verlassen, bis die Testergebnisse vorliegen. Das bestätigte die Bundespolizei am Flughafen. Wegen einer mutierten Form des Coronavirus dürfen seit Mitternacht keine Flugzeuge mehr aus Großbritannien in der Bundesrepublik landen.

Sonntag, 20.12.2020

15.40 Uhr: Einladung zum Balkonsingen an Heiligabend

Der Bayerische Musikrat ruft an Heiligabend zu einem landesweiten gemeinsamen Musizieren auf. Um 15 Uhr sollen möglichst viele Menschen auf Balkonen, Terrassen oder am offenen Fenster gemeinsam die Lieder „Alle Jahre wieder“ und „Oh du fröhliche“ singen oder spielen, wie die Organisation am Sonntag mitteilte. Der Musikrat stellt dazu auf seiner Homepage nicht nur Melodie, Text und Tondateien zur Verfügung, sondern auch diverse Stimmen für Bläser und Streichinstrumente. Mit der Aktion will er nach eigenen Worten "zur Solidarität aufrufen und ein gemeinschaftliches musikalisches Erlebnis schaffen".

15.07 Uhr: München überschreitet 300er-Marke

Die Stadt München hat laut LGL weiterhin den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberbayern. Am heutigen Tag überschreitet die Stadt die 300er Marke und erreicht einen Wert von 300,76. Dahinter folgen der Landkreis Erding mit 279,34 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen und der Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Wert von 269,26.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Gesamtbezirks beträgt laut LGL 222,06. In den letzten sieben Tagen gab es in Oberbayern 10.461 Neuinfektionen.

Seit gestern gibt es in Oberbayern 1.306 Neuinfektionen, die Gesamtfallzahl liegt damit inzwischen bei 113.938.

Die Zahl der Todesfälle steigt um 22 auf 1.922.

11.07 Uhr: Polizei löst Geburtstagsfete auf

Die Polizeiinspektion Penzberg wurde im Laufe des gestrigen Abends zu einer „Coronaparty“ gerufen. Die Beamten lösten die Party auf und zeigten mehrere Personen wegen Verstößen gegen die aktuell geltenden Infektionsschutzbestimmungen an.

Die Polizeiinspektion Penzberg wurde am späten Nachmittag von einem Anwohner zu einer Party in einer Wohnung im Bereich des Alten Postplatzes in Seeshaupt gerufen. Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass dort eine Geburtstagsfeier mit insgesamt sieben Heranwachsenden sowie Jugendlichen aus mehr als zwei Haushalten gefeiert wurde, weshalb die Beamten die Party beendeten.

Alle anwesenden Personen werden wegen Verstößen gegen die derzeit gültige 11. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Bay. IfSMV) angezeigt. Die Anzeigen werden der zuständigen Verfolgungsbehörde (Landratsamt Weilheim-Schongau) zur Entscheidung über die Verhängung von Bußgeldern übersandt.

