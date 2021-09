Wahl-Ticker Niederbayern: Handwerk will rasche Koalitionsbildung

12.45 Uhr: Zwei Kandidaten der AfD aus Niederbayern

Die AfD will zwei hochrangige Spitzenpolitiker aus Niederbayern erneut in Berlin sehen. Zum einen Corinna Miazga aus Straubing. Die Landesvorsitzende der AfD in Bayern tritt zum zweiten Mal als Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Straubing/Regen an - und das mit guten Aussichten: Miazga steht auf Listenplatz zwei. Die 38-Jährige ist seit Gründung der AfD im Jahr 2013 politisch aktiv. Nach einer Krebs-Erkrankung hatte sie sich kurze Zeit aus ihren Ämtern zurückgezogen. Im Mai dieses Jahres kündigte sie in einem Video ihr politisches Comeback an. Damit sie sich nicht überstrapaziert, sei sie nicht auf Platz eins gelistet, heißt es.

Zum anderen tritt für die AfD in Niederbayern Stephan Protschka erneut an. Der Politiker aus dem Wahlkreis Rottal-Inn/Dingolfing-Landau ist seit 2017 Abgeordneter im Bundestag und einer von sechs Beisitzern im AfD-Bundesvorstand. Mit Listenplatz drei in Bayern dürfte er, wenn die AfD ähnlich stark wird in Niederbayern wie 2017, seinen Platz in Berlin sicher haben.