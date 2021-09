Wahl-Ticker Mittelfranken: Erfolg für Nürnbergs Grüne

19.14 Uhr: Grüne Nürnberg mit bestem Ergebnis seit 40 Jahren

Nach den ersten Hochrechnungen ist bei den Grünen in Nürnberg Jubel ausgebrochen. Es sei das beste Wahlergebnis der Partei bei einer Bundestagswahl in den vergangenen 40 Jahren, so Bundestagskandidatin Tessa Ganserer. Für die Politikerin bedeutet das Wahlergebnis zudem, dass sie voraussichtlich über die Landesliste in den Bundestag einziehen wird. Ob sie auch das Direktmandat in ihrem Wahlkreis Nürnberg-Nord holen wird, ist derzeit noch offen – die Stimmen werden noch ausgezählt. Tessa Ganserer ist die erste transidente Frau Bayerns, die dem Bundestag angehören wird. "Es ist ein historischer Abend", freut sich die Grünen-Politikerin, die vor drei Jahren ihr Coming-Out als Transfrau hatte.

Über die Liste zieht sicher ihr Parteikollege Sascha Müller in den Bundestag ein. "Dieses starke Ergebnis der Grünen ist ein ganz klarer Auftrag für mehr Klimaschutz in der nächsten Regierung, der wir gerne angehören wollen", so Müller.