Besser durch die Hitze: Wo gibt es Trinkbrunnen in Bayern?

Positive bayerische Brunnen-Beispiele

Jede Kommune hat freie Hand und plant selbst, wo, wann und wie viele Trinkbrunnen in der Stadt bereitgestellt werden. Die Landeshauptstadt München ist bei der öffentlichen Trinkwasserversorgung schon fast ein Musterbeispiel. Aktuell gibt es 48 Brunnen in der ganzen Stadt verteilt, an denen Menschen ihre Flasche auffüllen können.

Auch Traunstein ist in Sachen Brunnen vorbildlich unterwegs. Bald gibt es dort vier feste Trinkwasserbrunnen. Ihre Installierung kostet rund 25.000 Euro. Einer der drei Brunnen steht schon am Stadtplatz.

Trinkwasserbrunnen-App für Nürnberg

Auch im mittelfränkischen Nürnberg gehören öffentliche Trinkwasserbrunnen bereits zum Stadtbild. Hier gibt es über 13 Brunnen. Damit Suchende schnell den Weg zur nächsten sauberen Wasserstelle finden, gibt es sogar extra eine App. Darin sind alle Trinkbrunnen der Stadt auf einer Karte markiert.

Auch Würzburg und Passau haben erst kürzlich jeweils einen neuen Trinkbrunnen eingeweiht. In Augsburg sprudelt Trinkwasser auch aus öffentlichen Brunnen.

Nicht überall Trinkbrunnen-Paradies

Die Vorgaben vom Bund sind aber generell nicht bindend und verpflichtend genug. Deshalb gibt es in anderen Kommunen gar keinen Trinkbrunnen. Wie zum Beispiel im oberbayerischen Gauting.

Es gäbe Anschlüsse und direkte Wasserstränge von umliegenden Geschäften, aber trotzdem ruhen die Brunnenpläne im Gemeinderat. Die Stadt gab bekannt, dass sie wegen der Kosten keinen Trinkbrunnen bauen könne. Denn die Folgekosten seien zu hoch. Trotz anfänglicher Förderungen sind zukünftige Kosten wie Pflege, Wasserproben oder Wartungen nicht abgedeckt. Auch sei in Gauting kein Trinkbrunnen nötig. Bürgermeisterin Brigitte Kössinger appelliert außerdem an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Es sei auch kein Problem, in Geschäften oder im Rathaus selbst kostenlos Trinkwasser zu erhalten.