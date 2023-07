Kühlung gefragt: Mit viel Grün in der Stadt gegen die Hitze

Utopische Architektur im Einklang mit der Natur

In Mailand im Stadtteil Porta Nuova steht der "Bosco Verticale", auf Deutsch "Der senkrechte Wald", den der Architekt Stefano Boeri Anfang der Zweitausender Jahre entworfen hat und der vor rund zehn Jahren fertiggestellt wurde. Zwei an den Fassaden bewaldete Hochhaustürme stehen unweit des Pirelli-Hochhauses mitten in Mailand. In Zeiten des Klimawandels erscheinen sie vorbildlicher denn je.

Die Bilder des vertikalen Waldes gingen erstmals 2014 um die Welt, als die begrünten Zwillingstürme mit dem Internationalen Hochhauspreis ausgezeichnet wurden. Bis heute wirkt es, als würden sie aus einem Science-Fiction-Film stammen, der eine Vision des Lebens im nächsten Jahrhundert ausmalt: utopische Architektur im Einklang mit der Natur. Wohnen wie im Wald – und das in einer hochverdichteten Stadt.

Senkrechter Wald mit 900 Bäumen

900 Bäume hat Stefano Boeri an die Fassaden der beiden Zwillingstürme setzen lassen, der eine 110 Meter, der andere 80 Meter hoch. Beide werden von Bäumen bewachsen, die bei ihrer Pflanzung bereits drei bis neun Meter maßen. Dazu kamen Stauden und Büsche. Alle sitzen in 130 cm tiefen Betonwannen, deren Böden mit Gittern durchsetzt sind, damit die Pflanzenwurzeln dort zusätzlichen Halt finden und die Bäume dem Wind und sogar Stürmen standhalten können. Es seien ganz unterschiedliche Bäume, erklärt Architekt Stefano Boeri, verschieden in Höhe und Umfang. Außerdem habe man diverse Feuchtigkeitsbedürfnisse und unterschiedliche Sonnenlagen berücksichtigen müssen. Über ein Jahr sei er zusammen mit der Botanikerin Laura Gatti mit der Bepflanzung beschäftigt gewesen, habe auch logistische Probleme der Bewässerung und der Pflege zu lösen gehabt.

"Edelforst für Besserverdiener"?

Der Bosco Verticale wurde nicht nur gefeiert, sondern auch heftig kritisiert – etwa als "Edelforst für Besserverdiener", weil er in Mailand ausschließlich von sehr vermögenden Menschen bewohnt wird: Die Kosten für den Unterhalt des vertikalen Waldes machen pro Wohneinheit angeblich mehr als 1.000 Euro monatlich aus. Zwei Gärtner sind festangestellt und seilen sich vom Dach aus immer wieder zu den bloß so erreichbaren Pflanzenbalkonen ab.

Trotzdem hat der Bosco Verticale für Natalie Essig bis heute eine wichtige Vorbildfunktion: "Auch eine grüne Architektur braucht ein Marketing. Es ist die Frage, ob wir unbedingt Hochhäuser begrünen müssen. Da müssen jetzt auch Architekten dazulernen."

Das Umdenken hat begonnen

Es geht um das Mikroklima von ganzen Stadtvierteln, um Lebensräume für Tiere und Insekten – und das in dicht bewohnten Gebieten. Für das Erreichen der globalen Klimaziele ist die Begrünung von Gebäuden wichtiger denn je. Vor allem bei Neubauten sollte ein Gründach samt Fassadenbegrünung zur Pflicht oder zumindest besonders gefördert werden. Immerhin: Ein Umdenken hat begonnen.

In Augsburg wird gerade die neue Polizeiinspektion West mit einem umfassenden Grünkonzept gebaut, in München-Bogenhausen ist die Genehmigung für das Arabella 26 erteilt worden. Architektin Aika Schluchtmann hat einen geschwungenen Wohnturm mit 52 Meter Höhe und über 2.000 m² begrünter Fassade entworfen. Von Geschoss zu Geschoss ranken sich 1.200 Kletterpflanzen und bilden einen vertikalen Garten. Das ist sozialverträglicher angelegt als der Bosco Verticale in Mailand und wird dazu sehr viel günstiger zu bewirtschaften sein.

Klimaresilienz: neue Standards beim Bauen

Das Regensburger Büro Dömges Architekten, mit über 80 Mitarbeitenden eines der größten in Bayern, arbeitet schon seit einiger Zeit an vielen Projekten mit grünen Fassaden und grünen Dächern. Die Aufmerksamkeit für Ökologie, Nachhaltigkeit und Maßnahmen gegen den Klimawandel ist groß. In den letzten zwei Jahren hätten sich die Vorgaben auch auf der Auftraggeberseite zunehmend verändert, sagt Vorstand und Architekt Thomas Eckert. Bei allen städtebaulichen Projekten, die jetzt anstehen, sei immer Klimaresilienz, d.h. Anpassung an den Klimawandel, eines der großen Themen. In Ausschreibungen für Wettbewerbe wird von Architekten inzwischen vieles gefordert, was längst Standard sein sollte: "weniger versiegelte Flächen, die sich aufheizen können, Wassermanagement, also Schwammstadt, Wasserhaltung, Bäume, Verschattung, auf den Dächern Fotovoltaik und Grün und so wenig aufheizbare Flächen wie möglich."

In Mühldorf baut Dömges Architekten gerade das Bayerische Landesamt für ländliche Entwicklung – mit Gründächern und grünen Fassaden. Ganz simpel. Ohne den allzu großen Aufwand wie beim Bosco Verticale, bei den Fassenbegrünungen des Franzosen Patric Blanc oder beim jüngsten Bau von ingenhoven architects in Stuttgart, der Calwer Passage mit Dachwald und 2.000 Pflanzgefäßen an der Fassade.

Stadtplanung baut auf Temperaturmessungen und Hitzesimulationen

Immer öfter werden bei öffentlichen Aufträgen für Stadtplanung und Quartiersentwicklungen vorab Temperaturstudien per Drohne und Hitzesimulationen verlangt: Wo wird es besonders heiß in der Stadt, wo gibt es bereits kühlere Orte? Und so langsam wird es zur Pflicht, bei Wettbewerben wärmereduzierende Maßnahmen nachzuweisen. Wasser, Grün und Entsiegelung sind dabei die wirksamsten und zugleich günstigsten Mittel. Das weiß man schon lange, doch jetzt werden all diese Dinge auch mit Nachdruck verlangt.