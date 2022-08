Gegen Hitze: Straubing installiert Nebelsystem am Stadtplatz

Ein neues Nebelsystem am Straubinger Stadtplatz soll an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Die technischen Säulen wurden dafür jetzt aufgestellt, wie die Stadt Straubing mitteilt. Es handle sich um eine Testphase.

Feiner Nebel senkt Temperatur bis zu zehn Grad

Durch den Wassernebel könnten die Außentemperaturen in der direkten Umgebung um bis zu zehn Grad gesenkt werden. "Denn gerade steinerne Oberflächen in Innenstädten heizen sich auf bis zu 60 Grad auf und der Wunsch nach Abkühlung wird groß", wie es von der Stadt heißt.

Auch Bäume profitieren vom Wassernebel

Die Säulen arbeiten mit Wasserdruck. Aus Hygienegründen ist die Verwendung von Trinkwasser erforderlich. Ein Betrieb erfolge nur an extremen Hitzetagen von elf bis 19 Uhr, wie es von der Stadt heißt. Zudem wurde der Standort für die Säulen am Tiburtiusbrunnen so gewählt, dass abfließendes Wasser den benachbarten Bäumen zu Gute komme.

Weitere Kühl-Maßnahmen: mehr Grün

Derartige Nebelsysteme sorgen bereit seit einigen Jahren in Städten wie in Wien und Straßburg für Abkühlung. Weiter heißt es, dass mehrere Maßnahmen diskutiert werden, um mehr Grün und mehr Wasser in die Innenstadt zu bekommen. "Dazu zählt unter anderem auch die Pflanzung zusätzlicher Bäume", so Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU).