Frisches Wasser für alle auf dem Gäubodenvolksfest

Initiiert hat den Trinkwasserbrunnen Peter Mittermeier, Stadtrat und Mitglied im Aufsichtsrat des Straubinger Gäubodenvolksfests. Der Trinkwasserbrunnen war eine Idee, die nach dem Fest im letzten Jahr entstanden sei, so Mittermeier: "Wir sind im ständigen Kontakt mit den Besuchern und den Schaustellern, und da ist angeregt worden, ob nicht ein Trinkwasserbrunnen installiert werden könnte, weil die hohen Wasserpreise bemängelt wurden."

Von der Idee mit dem Trinkwasserbrunnen bis zu seiner Realisierung haben die Verantwortlichen bei der Stadt und den Stadtwerken gut ein Jahr gebraucht. Jetzt steht auf dem Festplatz ein Brunnen, der rund um die Uhr Wasser spendet. Unter dem Wasserstrahl können Trinkflaschen platziert werden. Das Wasser wird von den Stadtwerken Straubing geliefert.

30.000 Liter werden verschenkt - Kostenpunkt 70 Euro

Günter Winter, Geschäftsführer der Stadtwerke, erklärt, dass die Trinkwasserqualität dieselbe sei wie in den Haushalten Straubings. Über die gesamten elf Festtage sollen laut den Stadtwerken 30.000 Liter Wasser durchlaufen. Zum Vergleich: "Das ist ein Viertel des Jahresverbrauchs einer Familie", so Winter. Die Kosten liegen zwischen 60 und 70 Euro für die gesamte Volksfestzeit.

Der Brunnen soll mehrmals am Tag auf Vandalismus und Sauberkeit kontrolliert werden. Laut Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) ist der Brunnen in diesem Jahr ein erster Versuch: "Es wird dann analysiert und geschaut, wie es vom Publikum angenommen wird." Bei positiver Resonanz könnte das Projekt in den nächsten Jahren noch ausgeweitet werden.

Keine Konkurrenz für die Wirte

Konkurrenz zu den bestehenden Verkaufsflächen soll der Trinkwasserbrunnen nicht darstellen. "Das Ziel sei es, jedem Volksfestbesucher unkompliziert einen Schluck Wasser zu trinken oder zur körperlichen Erfrischung zur Verfügung zu stellen", so die Veranstalter.