Hitzeaktionsplan: Erster Trinkwasserbrunnen für Würzburg

Die Stadt Würzburg hat heute den ersten Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet in Betrieb genommen, am Marktbärbel-Brunnen am Unteren Markt können sich Menschen jetzt kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Die Stadt reagiert damit auf immer höhere Temperaturen in der Stadt. Forschende der Universität Würzburg und der Technischen Universität München konnten im vergangenen Jahr belegen, dass es an Orten mit wenig Begrünung, etwa am Würzburger Marktplatz, besonders heiß wird. Genau hier hat Baureferent Benjamin Schneider zur Einweihung am Morgen ein Schild mit der Aufschrift "Trinkbrunnen" am Marktbärbel-Brunnen befestigt.

Der Brunnen ist ein Laufbrunnen, heißt, er versorgt die Menschen laufend mit Frischwasser und hat keinen eigenen Wasserkreislauf. Während der Brunnensaison von April bis Ende Oktober können sich nun alle Bürgerinnen und Bürger hier kostenlos mit Trinkwasser versorgen – als Teil des Hitzeaktionsplans von Stadt und Landkreis Würzburg.

Trinkwasserqualität: Wöchentliche Überprüfungen

Zuvor wurde das Trinkwasser in dem Brunnen laut Stadt Würzburg mehrmals wöchentlich untersucht und der Trinkbrunnen beim Gesundheitsamt angemeldet. Auch jetzt, wo der Brunnen in Betrieb ist, müsse die Wasserqualität mindestens einmal pro Woche überprüft werden. "Das alles ist nicht ganz billig. Aber wir sehen einfach: Wir brauchen das und deswegen wollen wir so etwas in Zukunft auch im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen", so Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Grüne).

Zur Überprüfung der Wasserqualität fielen laut der Stadt pro Jahr 7.500 Euro an. Entscheidend für die Entnahme sei außerdem, dass sich der Hahn mindestens 20 Zentimeter über dem Brunnenbecken befinde.

Weitere Brunnen sollen folgen

Auch der Brunnen an der Juliuspromenade ist am Montag neu in Betrieb genommen worden. Gleiches plant die Stadt für den Brunnen am Sternplatz. "Dies ist ein wichtiger Teil des Hitzeaktionsplans", sagte Würzburgs Baureferent Schneider bei der Eröffnung am Marktplatz. "In Würzburg kommt es immer wieder zu neuen Temperaturrekorden und wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger vor der Hitze schützen." Um die Bevölkerung verstärkt auf die Hitzerisiken aufmerksam zu machen und gezielte Gegenmaßnahmen zu ergreifen, haben Stadt und Landkreis Würzburg gemeinsam einen Hitzeaktionsplan beschlossen.