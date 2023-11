Wintereinbruch auf den Straßen – Mehrere Einsätze in der Nacht

Wegen winterlichen Verhältnissen mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrmals ausrücken. Die Polizei appelliert dabei an die Autofahrer, sich auf die Winterverhältnisse einzustellen, das Fahrzeug mit geeigneten Reifen zu versehen und die Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse anzupassen.

Oberpfalz: Lkw steht quer auf Autobahn

Die Einsatzzentrale der Oberpfälzer Polizei zählte insgesamt 38 Einsätze. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei den Unfällen drei Menschen leicht verletzt. Schwerpunkt war ein Unfall auf der A3 Passau in Fahrtrichtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau-Ost und Wörth an der Donau/Wiesent geriet ein Lkw wegen des Schnees ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw durchbrach die Leitplanke und kam mit der Fahrerkabine im Graben quer zur Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autobahn musste von etwa 22 Uhr bis 4.30 Uhr wegen Bergungsarbeiten gesperrt werden.

In der Nacht ist außerdem ein BMW-Werksbus bei Wald im Landkreis Cham auf einem Berg hängengeblieben. Laut Polizei konnte der Bus wegen des Schnees zunächst nicht weiterfahren. Erst als der Winterdienst die Straße freigeräumt hatte, ging es weiter. Verletzt wurde dabei niemand.

Überwiegend Blechschäden in Niederbayern

In Niederbayern kam es laut Polizei in der Nacht zu 29 Glätteunfällen. Bei gut der Hälfte handelte es sich um hängen- oder liegengebliebene Fahrzeuge mit Blechschäden. Nur bei einem Fall wurden Menschen verletzt: In Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen überschlug sich ein Auto am Montag gegen 20 Uhr. Drei Insassen wurden leicht verletzt.

Unterfranken: Feuerwehren im Dauereinsatz

Der erste Schnee in diesem Winter hat in der Nacht zu vielen Einsätzen in Unterfranken geführt. Vor allem am Untermain und im Spessart waren und sind die Feuerwehren im Dauereinsatz, erklärten die unterfränkischen Integrierten Leitstellen (ILS) gegenüber BR24. Weit über 100 Mal musste die ILS am Untermain die Feuerwehren im gesamten Einsatzgebiet alarmieren, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. Vor allem die hohen Lagen im Spessart seien betroffen – von Hösbach über Heigenbrücken bis nach Rechtenbach und Lohr, so die ILS. Die Bergungsarbeiten werden sich auf einzelnen Straßen noch bis in den Vormittag ziehen. Im Landkreis Main-Spessart fällt in einigen Schulen der Präsenzunterricht aus. Betroffen sind Frammersbach und Wiesthal sowie Aura und Burgsinn.

Einige Unfälle wegen Sommerreifen

Auch in den Haßbergen sind viele Bäume umgestürzt. Ansonsten blieb das Wetterchaos auf den unterfränkischen Straßen aus, nur vereinzelt sei es zu kleineren Unfällen mit Blechschaden gekommen, so die Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken. Auf der A3 bei Stockstadt verlor ein Autofahrer auf der schneebedeckten Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte in die Außenleitplanke und kam völlig zerstört auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die meisten Unfälle waren laut Einschätzung der Polizei selbstverschuldet, unter anderem weil die Autofahrer noch Sommerreifen aufgezogen hatten.

Rheingau-Taunus-Kreis: "Bäume fallen um wie Streichhölzer"

Der Wintereinbruch hat am Montag in mehreren Bundesländern für erhebliche Gefahren und Schäden auf den Straßen gesorgt. Es gab etliche glättebedingte Unfälle, vor allem in höheren Lagen kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Zugespitzt hatte sich die Lage am Abend im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Zahlreiche Autofahrer saßen dort nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest oder mussten aus ihren Wagen gerettet werden. "Die Lage ist außergewöhnlich", sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann der Deutschen Presse-Agentur. "Bäume fallen um wie Streichhölzer."

Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz

Eine 54-jährige Fahrerin kam am Montag ums Leben, als bei Denzerheide in Rheinland-Pfalz zwei Autos ineinander prallten. Der 69-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto der Frau auf schneebedeckter Fahrbahn der B49 seitlich ausgebrochen und mit dem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Im Saarland warnte die Polizei vor Glätte, abgeknickten Bäumen und liegengebliebenen Fahrzeugen.

Bei Wiesbaden: Schüler müssen Nacht in Schule verbringen

Die vergangene Nacht wird den Schülern der NAO-Schule in Bad Schwalbach nahe Wiesbaden noch lange im Gedächtnis bleiben. Rund 30 Schülerinnen und Schüler saßen am Abend fest und konnten nicht von ihren Eltern abgeholt werden, Busse verkehrten nicht mehr, erklärte der Kreisbrandmeister. Auch sie würden von den Einsatzkräften versorgt. Die Feuerwehr rief alle Menschen in dem Landkreis auf, auf Autofahrten zu verzichten. "Die Ziele sind voraussichtlich nicht erreichbar und es besteht Lebensgefahr", warnte die Feuerwehr. Straßensperrungen sollten unbedingt beachtet und nicht leichtsinnigerweise umfahren werden.

Deutscher Wetterdienst: "Schnee und die Glätte bleiben"

Eine Meteorologin vom DWD sagte am Dienstagmorgen: "Der Winter ist da". Ein Tief sorge vom Westen in den Osten bis in den Süden für Schneefall in weiten Teilen des Landes. "Die kommenden Tage sind kalt und am Tag sind maximal leichte Plusgrade zu erwarten. Die Nächte sind frostig und immer wieder sind Schneefälle, Schneeregen und überfrierende Nässe zu erwarten", sagte die Meteorologin. "Schnee und die Glätte bleiben."