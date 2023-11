Glatte Straßen sorgen für zahlreiche Polizeieinsätze

Der erste Schneefall und die kalten Temperaturen haben in Niederbayern und der Oberpfalz zu einigen Verkehrsunfällen geführt. Wie die zuständigen Polizeipräsidien am Sonntag mitteilten, wurden die Rettungskräfte insgesamt 64 Mal zu Unfällen gerufen.

Beim Absichern der Unfallstelle - 23-Jähriger von Auto erfasst

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz kam es zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh zu 27 glättebedingten Unfällen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Schwerpunkte waren die Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Neumarkt und Cham. Hier kam am Morgen auf der B85 eine 23-Jährige aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte kurz vor Untertraubenbach in die Leitplanke.

Als der 32 Jahre alte Beifahrer aussteigen und die Unfallstelle mit einem Warndreieck absichern wollte, wurde er von einem nachfolgenden Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert, so ein Polizeisprecher. Glücklicherweise wurde er dabei nur leicht verletzt. Fahrerin und Beifahrer kamen in ein Krankenhaus.

Zwei Schwerverletzte in Niederbayern

Insgesamt 37 winterliche Unfälle verzeichnete das Polizeipräsidium Niederbayern. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, blieb es überwiegend bei Blechschäden.

Zwei Schwerverletzte forderte aber ein Unfall auf der B16 in der Nacht auf Sonntag bei Saal an der Donau. Aufgrund der spiegelglatten Straße rutschte eine 53-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und prallte frontal in den Wagen einer 42-Jährigen. Die Unfallverursacherin und eine Beifahrerin auf der Rücksitzbank wurden dabei schwer verletzt. Ein weiterer Beifahrer und die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Alle vier kamen ins Krankenhaus.

Weitere Unfallschwerpunkte waren die Landkreise Regen und Freyung-Grafenau.

Räumfahrzeug kollidiert in Weißenstadt mit Auto

Auf schneebedeckter Straße ist bei Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken ein Räumfahrzeug ins Rutschen gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, war der Schneepflug am Samstagnachmittag auf abschüssiger Fahrbahn im Einsatz. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das mit Streusalz beladene Räumfahrzeug. Nach dem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kamen beide Fahrzeuge nach 50 Metern zum Stehen. Der Fahrer des Räumfahrzeugs blieb unverletzt.

Bei Rödental im Landkreis Coburg kam ein 23-Jähriger am Morgen aufgrund von Schneeglätte mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei mitteilte, hatte er die A73 verlassen und war dann gegen eine Außenschutzplanke der Straße geprallt. Weil die Beamten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrnahmen, musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Dabei wurde 0,4 Promille Blutalkohol festgestellt. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von 10.000 Euro.

A8 Richtung München voll gesperrt.

Wegen Schnee und Glätte passierte auch auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg am frühen Samstagmorgen ein Unfall - die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Nach Polizeiangaben geriet ein Lkw ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lastwagens stark beschädigt, so dass etwa 400 Liter Diesel austraten. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Glatteisunfall auf der B2

Auf der B2 in Richtung Nördlingen kam in der Nacht ein 27-jähriger Autofahrer aus Donauwörth aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Leitplanken. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt. Die Airbags des Fahrzeugs lösten aus, der Fahrer und die 27-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.