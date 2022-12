Schneeketten: Montage, Gebrauch und Verkehrsregeln

Bei allem, was für den Winterurlaub in den Bergen ins Auto gepackt wird: Schneeketten sollte man auf keinen Fall vergessen. Sie werden bei Bedarf wie ein Netz um die Reifen gespannt. Denn bei schneebedeckten Straßen und Pässen ist man in höheren Lagen - nur mit Winterreifen ausgestattet - aufgeschmissen. Die Schneeketten helfen, dass die Räder im Schneematsch und bei Eisglätte nicht durchdrehen und halten das Auto in der Spur.

Wie legt man Schneeketten korrekt an?

Was tun, wenn es ernst wird und man die Reifen mit Schneeketten ausrüsten muss? Da beginnt möglicherweise das Problem: Laut einer repräsentative forsa-Umfrage aus dem Jahr 2016 ist nicht einmal jeder zweite Autofahrer bzw. Autofahrerin (40 Prozent) in der Lage, Schneeketten ohne fremde Hilfe anzubringen.

Deswegen empfiehlt es sich, bevor man in eisiger Kälte in Panik gerät, das Anlegen der Schneeketten zuhause entspannt zu üben. Wenn es dann die Situation erfordert, geht das Anlegen locker von der Hand. Suchen Sie sich dafür in jedem Fall ein gefahrloses Plätzchen - zum Beispiel einen Parkplatz. Schneeketten werden auf der Antriebsachse montiert - bei einem Auto mit Frontantrieb vorne, bei einem mit Heckantrieb hinten.

Gibt es eine Schneekettenpflicht?

Bei Eis und Schnee zu fahren, ist eine besondere Herausforderung. Deswegen ist bei solchen Wetterverhältnissen die Verwendung von Winter- oder Ganzjahresreifen vorgeschrieben. Doch die reichen mitunter nicht aus, um für eine ausreichende Straßenhaftung zu sorgen - vor allem im bergigen Gelände.

Zwar gibt es in Deutschland keine allgemeine Schneekettenpflicht oder die Verpflichtung, Schneeketten immer mitzuführen, das heißt aber nicht, dass man sie stellenweise nicht verwenden muss. Das ist abhängig von den regionalen Straßenverhältnissen. Auf Straßen, an denen blaue Schilder mit weißem Schneekettensymbol aufgestellt sind, ist man verpflichtet, Schneeketten anzulegen. Ignoriert man das, droht ein Verwarnungsgeld von 20 Euro.

Wer ins Ausland fährt, sollte sich generell darüber informieren, welche besonderen Verkehrsregeln dort herrschen und ob eine Schneekettenpflicht besteht.