Münchner Postbote entsorgt fast tausend Briefe in Mülltonnen

Fast tausend Briefe hat ein Postbote in München in Mülltonnen und einem Altkleidercontainer entsorgt. Eine Anwohnerin konnte den Mann am Freitag gegen 14.30 Uhr im Stadtteil Neuhausen dabei beobachten und informierte die Polizei.

Vom Postboten fehlt jede Spur

Tatsächlich fanden die Polizeibeamten die 1.000 Briefe – aufgeteilt auf mehrere Mülltonnen und einen Kleidercontainer – im Bereich Merianstraße und Trivastraße. Den Postboten konnten die Beamten bisher aber nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Gesuchte trug die klassische Postbotenkleidung, so ein Sprecher der Münchner Polizei. Sonstige Erkenntnisse zur Personenbeschreibung liegen demnach aber nicht vor. Die Kripo ermittelt wegen der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

400 Briefe kürzlich in Bayreuth entsorgt

Erst Anfang Oktober hatte ein Bayreuther Postbote 400 Briefe in den Mülleimer geworfen, anstatt sie zuzustellen. Der 19-Jährige gab als Grund dafür gesundheitliche Probleme an.